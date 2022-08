AMLO plantea dejar a militares en las calles más allá de 2024: “Hay que prolongar más el mandato”

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó este viernes prolongar la presencia de soldados y marinos en las calles más allá de 2024, bajo el argumento de que esto es necesario para garantizar la seguridad pública en el país.

A decir del mandatario, no solo se debe “consolidar” a la Guardia Nacional —para lo que plantea trasladarla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—, sino también reformar la Constitución para permitir que los militares sigan desplegados en tareas contra la delincuencia.

En 2019, el decreto por el que se creó la Guardia Nacional incluyó un artículo transitorio según el cual, mientras la nueva corporación se conforma, el presidente podrá recurrir a las Fuerzas Armadas durante cinco años para la seguridad pública.

Ahora, y aunque cuando fue candidato dijo que los militares debían volver a los cuarteles, López Obrador busca que ese periodo se alargue.

“Hay que prolongar el mandato, lo que establece el transitorio (…) Sí, una reforma constitucional es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma porque nos están bloqueando. En vez de ayudar, hay intención de que no podamos hacer nada, y no les importa, pues, que se trata de asuntos que tienen que ver con la seguridad, no podemos politizar eso”, señaló el presidente durante su conferencia de prensa mañanera.

Su declaración es un reclamo a los partidos de oposición, que se niegan a aprobar su reforma para pasar la Guardia Nacional a la Sedena. Estos partidos argumentan que eso es contrario a lo acordado en 2019, cuando hubo el consenso de que la Guardia Nacional fuera un cuerpo de carácter y mando civil.

López Obrador insistió en que se necesita a soldados y marinos en la seguridad pública pues otras instituciones se ven rebasadas.

“Vamos a consolidar la Guardia Nacional y al mismo tiempo buscar en cuestiones estratégicas para proteger a la población. Imagínense lo de anoche. ¿Qué hace la policía municipal en Juárez si no interviene el Ejército para detener a los responsables de estos crímenes? Entonces, se necesita”, dijo, en alusión a los hechos de violencia de ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde presuntos grupos criminales mataron a 11 personas.

Frente a los argumentos de López Obrador, organizaciones civiles, académicos y ciudadanos en general advierten que el despliegue de militares en las calles —iniciado en 2006 con el entonces presidente Felipe Calderón— no ha reducido sino aumentado la violencia en el país.

