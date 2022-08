AMLO promete 55 nuevas Universidades del Bienestar y plazas en el gobierno a los egresados de su sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se construirán 55 nuevos planteles de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, para llegar a un total de 200 planteles.

“Hay 145 escuelas en el país; vamos a llegar a 200. Nada más que le vamos a pedir a la maestra Raquel que las nuevas, que van a ser 55 más, que se procure que sean de Medicina y de Enfermería, porque nos faltan médicos en el país”, dijo el mandatario.

El mandatario inauguró el plantel de Armería, Colima; y prometió que todos los que egresen en su sexenio tendrán una plaza garantizada en el gobierno.

Evaluación general de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, desde Armería, Colima https://t.co/m7vKz6ycx3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 6, 2022

López Obrador dijo que el presupuesto para las nuevas sedes está garantizado, pues gracias a los ahorros, se puede construir más con menos dinero.

“Aquí se tiene esta universidad, que me da mucho gusto, la verdad, porque miren qué bella, qué bien construida. Además, no hay corrupción y por lo mismo el costo es algo increíble, porque si se hiciera con el sistema de corrupción de antes pues son contratos y terminan las obras costando mucho, a veces quedan inconclusas, no se hacen bien y estas obras están bien hechas y se hacen con austeridad republicana. Si esta escuela se hiciera en el sistema de corrupción que imperaba, en vez de hacer esta escuela en, que sé yo, ¿cuánto costó la construcción?, trece millones, cobrarían 50. Entonces con 13 se hacen casi cuatro”, dijo.

Universidades del Bienestar: Numeralia

Durante la presentación del balance nacional de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, la directora general del sistema, Raquel Sosa Elízaga, dijo que el gobierno federal ha destinado cuatro mil millones de pesos a la instalación, equipamiento y operación de las 145 sedes educativas.

La funcionaria destacó que el 63 por ciento del presupuesto se entrega a madres y padres organizados en comisiones, y cada plantel tiene un costo aproximado de 13 millones de pesos.

Enfatizó el crecimiento de la matrícula, que inició con 14 mil estudiantes y ahora cuenta con más de 64 mil, de los cuales 62 por ciento son mujeres y 38 por ciento, varones.

Respecto a los docentes, estas universidades iniciaron con una plantilla de 623; y ahora tiene mil 733; para este ciclo escolar se espera contar con 2 mil 300.