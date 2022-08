AMLO plantea que secretaria de Seguridad decida liberaciones de personas encarceladas injustamente

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, sea quien se encargue de liberar a las personas que están injustamente en prisión.

A pesar de que existen mecanismos como la Ley de Amnistía, el mandatario dijo que ella podría encargase de liberar quienes injustamente están en prisión y también reparar daños.

Actualmente, la Ley de Amnistía tiene como población objetivo a las mujeres, las y los jóvenes y las personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas que enfrenten acción penal, que hayan sido procesadas o que se les haya dictado sentencia firme ante tribunales federales a consecuencia de alguna injusticia.

“Lo que quiero es que ella se dedique, tiene otras tareas, pero está en especial, que se dedique a reparar daños, a que los que están injustamente en la cárcel, que son inocentes, que los libere de inmediato. Si va a encontrar muchos obstáculos, pero si se actúa con perseverancia y Rosa Icela sabe hacerlo, vamos a avanzar mucho”, sostuvo.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador dijo que pedirá a Rosa Icela analizar el caso de Israel Vallarta, detenido por secuestro en 2005, y de haber elementos solicitarán a la Fiscalía General de la República (FGR) desistirse de la acusación en su contra.

Tras ser cuestionado sobre la nueva serie documental del caso de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta, el mandatario reconoció que su gobierno no ha logrado liberar a presos que están injustamente en la cárcel debido al burocratismo de jueces, quienes “no tienen voluntad de hacer justicia”.

“Y dicen que los torturados todavía no salen, van a salir y dicen algo que es cierto, que no han podido dos secretarios de Gobernación, ya del gobierno nuestro, sacar a quienes están ahí y fueron torturados y es cierto”, reconoció López Obrador.

“Los procedimientos judiciales son de lo más complejos y además también no hay entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia. Se deberían de fortalecer con ese deseo, ese afán de justicia y hay todavía mucho burocratismo”, aseguró.

López Obrador dijo que al mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se le ha complicado la liberación de inocentes en prisión.

Aunque admitió que no ha visto el documental, el presidente criticó, que en él no hablan “de que ya no hay tortura porque eso les duele mucho”.

Dijo que le avergüenza y le duele que proyecten a México como un país de tortura y que le dijeron que el documental es bueno, pero debió aclarar que ya no hay tortura.

Sobre el documental 'Cassez-Vallarta', @lopezobrador_ señala que no lo ha visto pero que le han comentado que esta "bien hecho", pero critica que en él no hablan "de que ya no hay tortura porque eso les duele mucho". pic.twitter.com/lYxxqSApIg — Animal Político (@Pajaropolitico) August 29, 2022