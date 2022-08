Motor de avión de Viva Aerobus se incendia en pleno vuelo; la aerolínea asegura que pasajeros llegaron bien a su destino

Este 23 de agosto, usuarios de redes sociales reportaron un incidente en un vuelo de Guadalajara-Los Angeles, operado por Viva Aerobus.

En el video que circula en redes sociales, se ve el momento en que uno de los motores está en llamas mientras el avión está en el aire.

La persona que mostró el video, y que aparentemente era pasajera del vuelo, aseguró en ningún momento la compañía avisó a los pasajeros qué ocurría y las acciones que se llevarían a cabo para controlar la situación.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS

— kimberly garcia (@kimbertothelee) August 24, 2022