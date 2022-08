Hombres armados roban avioneta asegurada por FGR en Baja California

Un grupo de personas armadas robó una avioneta Cessna, asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR) en Ensenada, Baja California.

De acuerdo con un reporte del diario El Norte, la avioneta estaba almacenada desde hace tres años y no se encontraba en funcionamiento, por lo que tuvo que ser remolcada por los responsables.

Leer más | Tras robo de helicóptero, AICM se deslinda y asegura que hangares son rentados por particulares

“Se confirmó la ausencia de la avioneta, el reporte se hizo al día siguiente, se la llevaron, al parecer la aeronave no estaba en funcionamiento, no tenía mecanismos, motor, es posible que se la hayan llevado por piezas, con un vehículo grande, porque no tenía las partes”, dijo el fiscal de Baja California, Ricardo Carpio Sánchez.

El funcionario estatal explicó que el robo ocurrió el pasado 28 de agosto, en la Colonia Vicente Guerrero, sobre la carretera Transpeninsular kilómetro 175, donde los agresores amagaron al velador, y lo encerraron en un depósito, para después robar la aeronave.