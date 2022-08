Filtran datos personales de clientes de Banorte; piden extremar precauciones ante llamadas y mensajes

Una base de datos con 1.4 GB de información personal de clientes de Banorte fue filtrada en un sitio web dedicado a la venta de este tipo de archivos, alertó la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) .

Esto, luego de que el periodista de investigación especializado en delitos informáticos Brian Krebs alertó la filtración en el sitio web.

De acuerdo con el periodista, el administrador del foro Breached dijo que acababan de recibir una carta en la que se afirmaba que el hilo del foro en el que se vendían los datos de Banorte “era una noticia falsa y dañaba la reputación del banco”, sin embargo, en respuesta, el administrador respondió comprando los datos y filtrándolos.

The admin of the cybercrime forum Breached said they just received a cease and desist letter claiming the forum thread where a Mexican bank’s data was being sold was fake news and harming the bank’s reputation. The admin responded by purchasing the data and leaking it. Whoops. pic.twitter.com/qFh1GiTYR0

— briankrebs (@briankrebs) August 12, 2022