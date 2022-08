Estudios de diagnóstico en centros privados crecen en 18% ante saturación en instituciones públicas de salud

En 2019, antes de la pandemia, el número total de procedimientos en medicina de diagnóstico que se realizaron en establecimiento particulares (entre análisis clínicos y todo el resto) fue de 24 millones 528 mil 622. Para 2021, la cifra subió a 29 millones 070 mil 674, lo que representa un incremento de 18.3%.

Los servicios que más demanda tuvieron fueron los análisis clínicos, con un total de 21 millones 773 mil 451 procedimientos; seguidos de lejos de los estudios de radiología, con 3 millones 120 mil 689; los de imagenología, con un millón 596 mil 531 y ultrasonido, con un millón 307 mil 889.

Patricia Lara, de 40 años, necesitaba hacerse una colonoscopia hace un año, pero en el ISSEMYM de Tenancingo, en el Estado de México, le dijeron que no tenían el aparato para realizarlo. La enviaron al Hospital General de Tenancingo, del ISEM. Pero tampoco contaban con la herramienta.

“Me dijeron que me fuera a un hospital en Ixtapan, también en el Estado de México, pero temí que solo me trajeran dando vueltas, así que en redes sociales encontré una fundación que hacía descuentos para los análisis clínicos y mejor los contacté a ellos y me los hice en un privado. Me salieron en 3 mil 500 pesos, con todo y el descuento que me aplicaron, pero por fin pude hacérmelos”, contó Patricia.

Patricia López Remigio, directora general de la Fundación Un Respiro para Ellos, que ayuda con descuentos a personas que necesitan hacerse estudios en establecimientos privados, dice que sí aumentó la demanda de estos servicios.

“Trabajamos en el norte del Estado de México, en la zona mazahua-otomí, y sí ha habido un aumento significativo en el número de estudios que requieren hacerse las personas en particulares. En 2020 fue porque en los públicos les cancelaron citas y procedimientos por centrarse en COVID, y en 2021, con la reactivación de los servicios, fue por la saturación”, explicó López Remigio.

Andrés Castañeda, maestro en Gestión y Políticas de Salud y coordinador del Colectivo Cero Desabasto, dice que esto es algo que se ha acelerado mucho por el impacto de COVID, pero la demanda de servicios privados de diagnóstico es una tendencia que se viene presentando desde hace unos diez años.

“Es un poco como la cuestión de los Consultorios Adyacentes a Farmacia (CAF), se han incrementado las visitas porque hay más oferta y las personas buscan una solución a sus necesidades de salud, que no son satisfechas en las instituciones públicas”, precisó Castañeda.

En esa situación estuvo Viridiana Barragán, de 25 años, quien en agosto de 2021 presentó un dolor en el vientre, su papá, que es médico, le dijo que seguro era la vesícula, pero que necesitaba un ultrasonido para confirmarlo. Ella fue a la Unidad de Medicina Familiar 3, del IMSS, en Guadalajara, Jalisco, pero le dijeron que podían hacerle el ultrasonido hasta septiembre.

“Me dijeron que estaban muy saturados por la pandemia y opté mejor por ir a un laboratorio privado a que me lo hicieran; y ya de paso le llevé los resultados también a un médico privado, me dio tratamiento y no necesité intervención quirúrgica ni nada”, contó Viridiana.

En 2021, José Luis Sánchez, un guardia de seguridad de 34 años de edad, necesitaba una resonancia magnética. Fue al ISSEMYM de Ixtlahuaca, en el Estado de México, y le dijeron que no tenían aparato para hacérsela. Le pidieron esperar a que pudieran transferirlo a otro hospital, pero no le dieron fecha.

“Yo ya no podía esperar; tenía una hernia lumbar y necesitaba cirugía, pero para hacérmela querían confirmar. En el ISSEMYM solo tenían para hacerme una radiografía y no salió bien el diagnóstico, por eso necesitaba la tomografía, me la tuve que hacer en un privado, una fundación me ayudó para que pagara solo 25% del costo y me quedó en mil 500 pesos”.

Los pacientes también se topan con los cobros que les hacen en hospitales públicos estatales. Es el caso del Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes, donde a una mujer con cáncer de mama, que necesitaba estudios de sangre, radiografía y ultrasonido, le dijeron que tenía que pagarlos o conseguirlos por fuera a un precio más económico, dijo Elizabeth Lozano presidenta de la Asociación Yo lucho contra el cáncer.

Lizbeth Burgara, de 25 años, enfrentó esa burocracia desde las consultas que necesitó cuando empezó con un sangrado vaginal. En la Unidad de Medicina Familiar 54 del IMSS, en Guadalajara, Jalisco, le dijeron que necesitaba una ecografía, pero que ahí no podían hacérsela. La enviaron a la Clínica 14.

“Era marzo y me dieron la cita hasta este próximo septiembre, así que mejor me la hice por fuera y la pagué en paquete con la consulta médica. Las consultas en el IMSS me las dan a las 11 de la mañana y acabo pasando a las 2 de la tarde; yo tengo que trabajar y no puedo perder así el tiempo”, dijo Lizbeth.

Andrés Castañeda señala que lo que hay que preguntarse en esto es por qué hay tanta demanda en los servicios privados.

“¿Qué se está haciendo mal en el sector público para que la gente prefiera buscar servicios particulares, aunque tenga que pagar por ellos? La cuestión es que la población tiene mayores necesidades de salud y la oferta en los públicos no ha crecido y tiene barreras de acceso como la burocracia, los tiempos de espera y la saturación por el impacto de COVID”.