Fernanda salió para ir a lavar trastes a una casa en Quintana Roo y no regresó; su vecino es el sospechoso

Fernanda Cayetana Canul Blanco tiene 12 años. Recientemente terminó el primer grado de la secundaria y aprovechó sus vacaciones para trabajar lavando platos en la casa de una vecina, en Isla Mujeres, Quintana Roo.

La mañana del 21 de julio la adolescente salió de su casa para cumplir con sus labores y fue la última vez que su familia la vio.

“Ella estaba estudiando y solo por las vacaciones fue que nos pidió permiso para trabajar a su papá y a mi. Primero no queríamos, pero nos dijo que quería saber cómo se gana el dinero, porque desde hace tiempo quería que le compráramos un teléfono”, contó en entrevista para Animal Político Deysi Blanco, madre de Fernanda.

Ante la ausencia de la adolescente, la familia decidió preguntar por ella en la casa donde estaba trabajando, pero no tuvieron respuesta. Dos días después supieron que el esposo de la vecina, Marcos Antonio Cauich, se había ido del domicilio con todo y sus pertenencias, por lo que se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición.

🚨 🚨 FEMINICIDA SUELTO Fernanda Cayetana Canul Blanco de 12 años, ayudaba a su familia económicamente trabajando con la vecina lavando platos. El 21 de Julio fue a casa de la vecina a trabajar pero nunca volvió y Marco el esposo de la vecina se dio a la fuga. pic.twitter.com/oWdast8H9v — Siempreunidaspc (@SiempreunidasAC) August 9, 2022

Daisy lamenta la lenta respuesta de las autoridades.

Pasaron 10 días después de la desaparición para que se emitiera una recompensa por un millón de pesos a quien proporcione información sobre Marcos Antonio Cauich, y eso, porque los papás de Fernanda acudieron a protestar a uno de los eventos que tuvo el presidente López Obrador en Quintana Roo, hace una semana.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida, la joven de 1.40 metros de estatura, morena clara, delgada, con cabello negro y lacio vestía short rojo y chanclas azules con estrellas la última vez que fue vista por su familia, en la Zona Continental de Quintana Roo.

Amenazas contra la familia

Durante los veinte días que llevan buscando a Fernanda, su familia ha recibido diversas llamadas de personas que supuestamente tienen privada de la libertad a la joven. En una ocasión su madre fue víctima de un intento de secuestro cuando repartía volantes con la ficha de búsqueda, cerca de un fraccionamiento.

Desde el 22 de julio, los tres hermanos mayores de Fernanda, sus padres y conocidos conformaron brigadas de búsqueda, con las que han recorrido basureros clandestinos, cenotes, terrenos y viviendas cercanas; hasta ahora sin éxito.

Fue en una de las búsquedas, el pasado 30 de julio, que la madre de Fernanda intentó ser extorsionada y secuestrada. Deysi explica que se encontraba repartiendo volantes, a la espera de que su esposo volviera de la papelería con cinta para pegar algunos en bardas cuando fue abordada por dos hombres, quienes llegaron a bordo de una camioneta sin placas.

“Uno de ellos se bajó del vehículo y comenzó a forcejear conmigo. Me dijo que ellos tenían a mi bebé, pero yo no les creí y les pedí pruebas, alguna grabación o algo que pudiera dar veracidad a lo que me decían, pero se negaron y al final se fueron”, recuerda.

La madre de Fernanda notificó a las autoridades sobre estas amenazas, pero hasta el momento no le han dado respuesta por estos hechos, ni por las amenazas telefónicas que les han hecho.

Los desaparecidos en Quintana Roo

Según las estadísticas de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación, entre el 1 de enero y el 9 de agosto de 2022, en México han desaparecido 5 mil 255 personas, 305 de ellas en el estado de Quintana Roo. En esta entidad, 164 de las personas no localizadas son hombres, y 141 son mujeres.

Por municipio, Benito Juárez encabeza la lista de personas desaparecidas, con 97 hombres y 91 mujeres; seguido de Othón P. Blanco, donde hay 31 hombres y 10 mujeres no localizadas, y Solidaridad, con 21 hombres y 29 mujeres.

En Felipe Carrillo Puerto hay 4 hombres y 1 mujer no localizada, Cozumel cuenta con la denuncia de 2 hombres no localizados, mientras en Lázaro Cárdenas y José María Morelos hay un reporte de desaparición de un hombre, y uno de una mujer, respectivamente.

En el caso de Isla Mujeres, además de Fernanda, las autoridades de Quintana Roo cuentan con la denuncia por la no localización de otra persona del sexo femenino.

La respuesta de la autoridad

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, policías estatales y municipales de Isla Mujeres, ha realizado ocho búsquedas en campo para dar con el paradero de Fernanda, sin que hasta ahora hayan tenido respuesta positiva.

La joven cuenta con dos fichas de búsqueda, una del Protocolo Alba, emitida en casos de desaparición de mujeres en Quintana Roo, y otra de Alerta Amber, con la que se le intenta localizar con la colaboración de instancias nacionales e internacionales, mismas que se emitieron tres días después de que su familia reportó su ausencia.

Ante la falta de resultados, la familia de Fernanda Cayetana volverá a protestar este miércoles 10 de agosto en la zona turística de Cancún, con una marcha que tendrá como punto de partida un local conocido como “El Ceviche” a las 17:00 horas, y culminará en el hotel “Las Perlas”.

“Aún con los obstáculos que hemos encontrado, nosotros seguiremos con la búsqueda y no nos vamos a dejar intimidar”, subraya Deysi.