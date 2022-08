Detienen en EU a hija del alcalde de Tacámbaro, Michoacán, con 248 mil dólares y armas

Autoridades de Estados Unidos detuvieron el pasado 22 de agosto a Yeishi Moriya Villaseñor, hija del Alcalde de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Moriya Sánchez, por intentar cruzar la frontera con 248 mil dólares en efectivo y dos armas de fuego.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), la mujer de 28 años viajaba en un vehículo Volkswagen Jetta 2022 con destino a México, pero tras una inspección le encontraron el dinero que no había sido declarado, así como una pistola Colt 1911 calibre 45 y un arma Glock 9 milímetros.

“Esta incautación de una cantidad significativa de moneda y armas salientes ilustra el compromiso de CBP con nuestra misión prioritaria de seguridad fronteriza y el trabajo cooperativo con las agencias de aplicación de la ley asociadas para garantizar el cumplimiento de las consecuencias, ya sea a nivel estatal o federal”, dijo el director del Puerto Laredo, Alberto Flores.

Double Trouble: @CBPSouthTexas officers seize $248K in unreported U.S. currency, two handguns in outbound examination at #Laredo Port of Entry. @webb_county Sheriff’s Office arrested passenger on state charges. @HSI_SanAntonio also investigating. More: https://t.co/dOdepJUkt4 pic.twitter.com/cisf9gpnfE

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) August 24, 2022