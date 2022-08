INE ordena a Sansores y a Morena borrar publicaciones misóginas contra diputadas del PRI

La Comisión de Quejas del INE ordenó a Morena y a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, eliminar 61 publicaciones en las que se comete violencia política de género contra 20 diputadas del PRI.

Esto, luego de que el pasado 6 de julio, Sansores dijera que algunas legisladoras mandaban fotos desnudas al líder priista, quien supuestamente las extorsionaba.

“Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, dijo la gobernadora.

Luego de que las legisladoras denunciaron a Sansores, el Instituto Nacional Electoral concluyó que nueve publicaciones en Facebook, 10 de YouTube, 39 de Twitter, 1 de Telegram y 2 de Zylike tenían como objeto ofender y cosificar a las denunciantes, por lo que le dio 3 horas para borrar las publicaciones.

Además, como medidas de protección, la gobernadora de Campeche tiene prohibido comunicarse con las víctimas y realizar “conductas de intimidación o molestia a las víctimas o a personas relacionadas con ellas”.

📝 #BoletínINE | INE concede medidas cautelares a diputadas del PRI, por tratarse de Violencia Política en Razón de Género. https://t.co/HKZ9su9gx8 pic.twitter.com/6LQqHK1JkN — @INEMexico (@INEMexico) August 12, 2022

“En apariencia del buen derecho, las expresiones analizadas contienen elementos misóginos y discriminatorios por razón de género en perjuicio de las diputadas denunciantes, en tanto que tienen como objeto ofender, denostar, descalificar y cosificar a las denunciantes”, expuso la Comisión del INE.





