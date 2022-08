Inflación sería de 10.7% sin paquete de gobierno contra carestía: Hacienda

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que si el gobierno federal no hubiera aplicado el Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC), la inflación sería 2.6% mayor, es decir, de 10.7% y no en 8.16% como actualmente es.

En conferencia de prensa, señaló que el costo del Estado para mantener el programa es de 574 mil millones de pesos; aseguró que el paquete ha tenido buen desempeño y la canasta básica de 24 productos se ha estabilizado.

Indicó que, del total de 574 mil millones de pesos, éstos se distribuyeron en seguridad alimentaria por 68 mil millones, subsidio a la electricidad por 73 mil millones, mecanismo de apoyo a gasolina con 430 mil millones, además del congelamiento de cuotas en la carretera por 2 mil 750 millones.

Aseguró que sin el paquete habría caído el consumo de los hogares y con ellos el volumen de ventas, el IVA, el movimiento económico y el Banco de México hubiera subido la tasa de interés.

“(Si aumenta Banxico la tasa de interés) aumenta el costo de la deuda pública y el costo de las hipotecas, el costo de las tarjetas de crédito y el costo de la deuda privada”, dijo.

El 22 de julio, el Inegi informó que la inflación aumentó 0.43 % durante la primera quincena de julio, con lo cual se ubicó en una tasa anual de 8.16%. En la segunda quincena de junio la inflación se ubicó en 8.09%.

Los precios del huevo, la papa; la electricidad; los servicios turísticos; restaurantes y refrescos envasados fueron los productos y servicios que impulsaron la inflación, principalmente.

México a la “vanguardia” en combate a inflación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México está “la vanguardia” en el combate a la inflación; señaló que ésta es menor a la de EU y Europa porque se tomaron decisiones a tiempo para contenerla y fue acertado destinar subsidios para que no aumentara el precio de la gasolina.

“Estas medidas antinflacionarias son heterodoxas, no las aplicas los neoliberales, satanizaron el subsidio, no les importa proteger la economía popular. La inflación afecta a trabajadores y pobres, tenemos que cuidar que no haya inflación, lo estamos logrando, aunque no les gusten”, dijo.

El secretario de Hacienda informó que se continuará reforzando el programa contra la inflación y carestía, al no aumentar el costo de los energéticos como ya está establecido, acelerar la apertura a importaciones de básicos, limitar la exportación de maíz blanco y asegurar acuerdos con EU para tener más leche y fertilizantes, entre otras.

Aumenta precio de garantía de la leche

En tanto, Leonel Cota, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), anunció que se incrementó del precio de garantía de la leche.

“En 2018 teníamos un precio promedio de 5.7, se incrementó a 8 en el inicio de la actual administración, a 9.20 en el segundo año y en este año a 10 pesos”, dijo.