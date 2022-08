Declaraciones de AMLO atentan contra independencia judicial, responden jueces

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial no se caracterizan por la honestidad, magistrados y jueces federales reprobaron sus calificativos y respondieron que sus declaraciones solo atentan contra su independencia.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito sostuvo que la división de poderes es una demanda de equilibrio plasmada en la Constitución.

“Consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”, señalaron los juzgadores, quienes destacaron tener un código de ética interno, así como controles institucionales y disciplinarios.

“Las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad, constituimos aproximadamente 1600 titulares, en su gran mayoría producto de la educación pública; nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición; nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses obscuros o de grupo alguno”, insistieron.

El Poder Judicial de la Federación cuenta con diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas; sin omitir señalar que nuestras resoluciones son públicas, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Las declaraciones del presidente se dieron al defender el uso de la prisión preventiva oficiosa, previo al proyecto que discutirá el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si la SCJN resuelve desaparecer la prisión preventiva, “que los delincuentes van a poder salir como entran”, @lopezobrador_ dice que él respetará la decisión pero que “no quiere ser cómplice”. pic.twitter.com/lhSA782mLQ — Animal Político (@Pajaropolitico) August 30, 2022

“Si la Corte resuelve que ya no va a haber prisión preventiva, y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice”, afirmó.

“Y que conste, tengo mucho respeto y le tengo confianza al fiscal y al presidente de la Corte, y a algunos ministros, pero la mayoría, la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad; o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo; es una vida como artificial, donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses, menos el interés del pueblo. Entonces, es una burbuja, son los abogados, las relaciones públicas, todo arriba”, afirmó.