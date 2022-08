Legisladores se confrontan con titular del Conacyt por recursos para ciencia y conflicto en CIDE; ella defiende su gestión

Legisladores cuestionaron a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por la falta de apoyos a la ciencia, la desaparición de fideicomisos y el conflicto en el CIDE.

Este 4 de agosto, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados se reunió con la titular del consejo, 10 meses después de la petición de diálogo.

Ante los señalamientos, la funcionaria defendió su gestión y aseguró que durante los gobiernos neoliberales, se abandonó al sector.

Durante la reunión, Álvarez-Buylla justificó la desaparición de los fideicomisos y afirmó que los recursos se regresaron a la tesorería para financiar proyectos del gobierno federal.

“Logramos reintegrar casi 22 mil millones de pesos. Después de la transferencia todavía pudimos recuperar más de mil 600 millones de pesos adicionales y con ello se ha podido invertir en prioridades muy importantes para el país, y esto no es más que hacer justicia a favor de las necesidades prioritarias sobre todo de las personas que históricamente han sido rezagadas en los últimos años”, argumentó.

Además, dijo que durante su gestión aumentó el número de becas y se han invertido más de 3 mil millones de pesos en ciencia básica, así como en infraestructura tecnológica.

¿Cómo que los recursos que estaban en los fideicomisos para ciencia y tecnología, ahora se usan para los proyectos prioritarios del Gobierno Federal? ¡Pobre @Conacyt_MX!

La titular del Conacyt aseguró que cuando ella tomó las riendas de organismo, éste se encontraba en un proceso de privatización, subrogación de servicios entregados a empresas privadas, dispendio, duplicidades en el gasto, opacidad en la administración y desintegración institucional.

Conacyt y el CIDE

La senadora Verónica Delgadillo cuestionó a la titular de Conacyt la opacidad con la que se ha manejado el conflicto en el CIDE, pues aseguró que nunca hubo respuestas a la comunidad estudiantil sobre el tema y únicamente silenció a las voces que se inconformaron con el nombramiento de Antonio Romero Tellaeche.

“Este gobierno nos ha dejado muy claro que no le importa la ciencia, no le importa la tecnología y no le importa su comunidad, pareciera que solo le interesa acabar con las voces disidentes a su gobierno”.

Álvarez-Buylla evadió la mayoría de las preguntas sobre dicho conflicto y se limitó a decir que los problemas de la institución educativa eran herencia de Sergio López Ayllón, quien veía al CIDE como un organismo privado y no público.

El @GobiernoMX y el @Conacyt_MX le han dado la espalda a la comunidad científica, a la ciencia y la tecnología, parece que intentan acabar con las voces críticas a su gobierno, como pasó con el @CIDE_MX.

Esto fue lo que le preguntamos a @ElenaBuylla en su comparecencia:

Los indicadores

Otro de los momentos más álgidos del debate fue cuando el senador Gustavo Madero, del grupo plural, la cuestionó sobre la baja en el ranking de México en el índice Global de Innovación, en donde el país ocupa el lugar 55 y no el 51 como presumió la directora.

Ante el señalamiento, Álvarez-Buylla se limitó a decir que estaba viendo mediciones diferentes y que lo invitaba a revisar bien sus números.

Además, dijo que este tipo de mediciones deberían modificarse para hacer análisis más humanos.

El Ranking de México en el Índice Global de Innovación de 132 es el 55 y no el 51 como sostiene la Directora de ⁦@Conacyt_MX⁩ en su comparecencia ante el ⁦@senadomexicano⁩