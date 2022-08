Morena registra 320 impugnaciones por irregularidades en su elección de congresistas; la cifra puede duplicarse

A menos de una semana de que se realizó la elección de congresistas nacionales de Morena —el pasado 30 y 31 de julio—, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido (CNHJ) ha recibido cuando menos 320 impugnaciones y solicitudes de nulidad por presuntos delitos electorales, como “embarazo” de urnas, acarreo y coacción del voto, acuerdo con Vladimir Ríos, integrante del órgano partidista.

El dirigente precisó que esta cifra no contempla las impugnaciones presentadas por la militancia directamente ante salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mismas que serán reencauzadas a la CNHJ para que la dirima primero de manera intrapartidista.

Así, la cifra total de quejas contra la elección interna se puede cuando menos duplicar.

“Se ha denunciado la movilización masiva de compañeros, el tema de violencia dentro de los centros de votación, hay videos —habría que confirmar su veracidad— sobre compañeros llenando más de una boleta e integrarlas en las urnas”, explicó Ríos en entrevista.

“Hay un fenómeno que se ha repetido, que tiene que ver con la anulación de votos a candidatos en los centros de votación, que, de acuerdo con las denuncias —eso se certificará hasta revisar los paquetes—, los votos nulos coinciden con los votos que algunos candidatos llevaban y que fueron anulados por alguna razón. En general, ese ha sido tema de las impugnaciones ante la CNHJ”.

El miércoles venció el plazo para la recepción de quejas relativas a la jornada electoral del 30 de julio, y este jueves en la noche, aquel para las quejas del 31.

Mientras las impugnaciones aumentan y decenas de testimonios de supuestas irregularidades circulan en redes sociales y chats, la dirigencia del partido ha asegurado que este fin de semana se publicará una lista preliminar con los nombres de los 3 mil congresistas electos.

“No hay incertidumbre en los resultados, las sábanas fueron públicas en los centros de votación, la Comisión de Elecciones no ha publicado a nivel nacional el agregado de resultados porque estamos atendiendo las quejas”, justificó el dirigente del partido, Mario Delgado, en conferencia de prensa ayer.

Los nombres que figuran en dichas listas podrán variar conforme se vayan desahogando las quejas en la CNHJ y las impugnaciones recibidas por el TEPJF.

Tanto Delgado como la secretaria general, Citlalli Hernández, explicaron que los paquetes de los 300 distritos electorales se están recibiendo y resguardando en las oficinas del partido en Ejército Nacional 359, Ciudad de México.

Precisaron que se determinará en qué casos se hará una reapertura de urna y recuento de votos, proceso que conducirá la Comisión Nacional de Elecciones, en la que participan Delgado y Hernández, así como Alejandro Peña, delegado especial para tareas de conformación de comités, afiliación y credencialización; Carlos Evangelista, secretario de Combate a la Corrupción, y Esther Gómez, secretaria de Diversidad Sexual.

Esta semana comenzaron los recuentos de votos provenientes de distritos de Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Chiapas y Estado de México, de acuerdo con integrantes de la dirigencia consultados.

Por ahora, se tiene contemplada la anulación y reposición de la elección en al menos cinco distritos electorales, pero se pueden sumar más, anunció Delgado en conferencia de prensa.

“Hay un proceso organizado entrega-recepción, donde vienen los dirigentes con las casillas nos dicen: ‘Estos son los votos, estas son las afiliaciones’. ‘Y a ver, compañero, a volver a contar’. Y les damos firmado si ya entregó o no”, expuso.

“De toda la paquetería se les dio un sello especial y bolsas especiales para que metieran ahí todas las boletas, metieran todas las afiliaciones, y están selladas. Esta, digamos, se selló frente a la gente, frente a los escrutadores, cuando se terminó el proceso de conteo, y tienen que llegar los sellos sin ningún tipo de alteración aquí a la Ciudad de México para verificar que no hay ningún tipo de manipulación. Es lo que estamos verificando, vamos a darle toda la certeza y todas las garantías a la militancia de que se va a respetar su voluntad”.

Anomalías “olímpicas”

El académico John Ackerman, integrante del partido y dirigente de la llamada Convención Nacional Morenista, acusó que los actos de acarreo de votantes, llenado de urnas y coacción del voto no fueron hechos aislados, sino una condición sistemática y estructural de la elección.

En entrevista, advirtió que el hecho de que la militancia no conozca los resultados preliminares de la elección es una falta grave.

“No tenemos resultados electorales hasta el momento. Han pasado cinco días desde las asambleas y todavía no tenemos resultados. Eso es quizá el agravio más fuerte; fueron 553 casillas, 2.5 millones de votos. El mismo día se tendrían que haber publicado por lo menos los resultados iniciales, y luego hacer recuentos, pero no tenemos nada. En la casilla donde yo observé, el distrito 23 (de la CDMX), ni siquiera hay sábana afuera, no hay resultados ni siquiera preliminares en las sábanas. Lo único que tenemos son fotos de sábanas que circulan por redes sociales, pero no hay absolutamente ningún resultado formal ni ningún resguardo sobre las urnas de votación”, acusó.

Ackerman enumeró las irregularidades detectadas por las “brigadas cazamapaches” que organizó la Convención Nacional Morenista, muchas de las cuales han sido publicadas por él en redes sociales.

Una de las principales violaciones al estatuto de Morena, afirmó, es el hecho de que las jornadas del 30 y 31 de julio se redujeron a una mera votación, cuando se debían convocar a asambleas distritales, esto es, reuniones donde la militancia delibera y toma decisiones, además de elegir a representantes.

Agregó que se permitió la participación de personas no afiliadas al partido, cuando el estatuto establece que se debe hacer un corte del padrón 30 días antes de la votación. Señaló que, si bien el TEPJF permitió a Morena hacer afiliaciones durante la jornada, se debieron expedir constancias de militancia a los nuevos miembros, lo que no sucedió.

Ackerman aseguró que también se detectaron irregularidades en la integración de las mesas directivas de casilla, pues en varios casos estuvieron al frente personas no autorizadas. Al final de la jornada, añadió, no hubo certeza sobre el control y resguardo de los votos y de los paquetes electorales.

“No hubo un debido control sobre las boletas electorales; en cualquier proceso electivo se tienen que contar las boletas al principio y al final, cancelar las que no se usaron, tener un control básico sobre las boletas electorales, y esto no ocurrió en ningún caso”, dijo.

“Al final de la jornada, en el conteo de los votos tampoco hubo una metodología clara, en muchos casos las urnas fueron llevadas a otro lado y el conteo se realizó posteriormente, en condiciones sin observación y sin ningún control y limpieza sobre el proceso de escrutinio y cómputo”.

Para Ackerman, sería grave que el partido pase a la siguiente fase, la sesión de Consejos Estatales el 13 y 14 de agosto —donde deberán participar los congresistas recién electos—, sin antes haber desahogado impugnaciones.

“Esto es algo muy problemático y sería una grave irresponsabilidad avanzar con el siguiente paso de la elección de los Comités Ejecutivos Estatales si no está resuelta la primera etapa”, resumió.

Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal, refirió que sus colaboradores preparan más impugnaciones.

“Hicieron de estas elecciones unas ‘olimpiadas del fraude’, en donde revivieron a las lacras de la política del pasado, el clientelismo, el corporativismo, el influyentismo; el acarreo de beneficiarios de programas sociales, que fueron llevados en transporte público a los centros de votación desde colonias populares, lucrando con la pobreza de la gente, comprándoles su voto, coaccionando el voto; violencia, agresiones; en fin, todas las mañas, trampas, los mapaches del pasado”, dijo en entrevista.

Afirmó que se presentarán denuncias no solo en los órganos internos del partido, sino también ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), para que indague el uso indebido de recursos públicos en prácticas de compra y coacción del voto.

“Estamos recabando toda la información que ha surgido de testimonios, acreditación de todo el catálogo de violaciones a las normas mínimas democráticas. Todos los preceptos constitucionales de legalidad, transparencia, equidad, igualdad, todos los violó Morena. Tan solo el costo que tuvo la compra de voto, la movilización de transporte público, las despensas que se repartieron, todo ese dinero salió de algún lado, eso es ilegal; entonces, para empezar, el Congreso Nacional de Morena ya es ilegítimo, tiene un origen de ilegalidad; por lo tanto, voy a hacer una denuncia colectiva con muchos militantes de todo el país”, advirtió.

Dirigencia ofrece recuento de votos nulos

Citlalli Hernández, secretaria general, explicó que la Comisión de Elecciones hará un recuento de votos nulos en casos donde la cantidad de quejas lo amerite, y advirtió que se valorará si hubo anulaciones indebidas.

Los sufragios que se recuperen de los recuentos, dijo, podrán cambiar la integración de las listas finales.

“De lo que tenemos más reportes es que hubo votos nulos donde no debieron anular, que muchos se anularon porque el militante no anotó el nombre completo del candidato (con nombres y apellidos). Esa cerrazón de algunos escrutadores de que tuviera el nombre completo anuló lo que claramente era una intención del voto”, señaló en entrevista.

“Era una indicación de las capacitaciones (a los escrutadores), que si no tenía el nombre completo se anulaba, pero les faltó criterio. Se debía valorar la intención del voto. Eso es un común denominador y lo vamos a ver. En la revisión vamos a ver los afiliados, los votos, los nulos, y vamos a revisar los nulos ya con un criterio de si hay clara intención de voto y se consideró nulo, pues recuperar ese voto, y eso seguramente podría modificar los resultados”.

Vladimir Ríos, de la CNHJ, sostuvo que, tras el desahogo de pruebas, es posible que se instruya la anulación de la votación en más distritos.

“Hay varios supuestos de resolución ante esto. El más grave y escandaloso sería que la CNHJ tuviera la necesidad de invalidar todo un distrito por las irregularidades que se dieron en el centro de votación. En segundo lugar, se podría invalidar la elección de quienes participaron tomando en cuenta que, si los votos nulos finalmente tienen un dueño, un candidato, y si eso modifica el resultado, habrá que modificarlo de acuerdo a lo que reflejan los votos, no las actas. El caso que se repite más, pero que es más difícil comprobar, (es el acarreo) porque puede ser movilización organizada de ciudadanos o coacción del voto, no es tan sencillo comprobar a qué fenómeno obedece”, explicó.