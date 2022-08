¡No se mata la verdad! Periodistas protestan por el asesinato de Fredid Román

Periodistas y reporteros gráficos exigieron justicia y el esclarecimiento del asesinato del comunicador Fredid Román Román, ocurrido en Chilpancingo, Guerrero el pasado 22 de agosto.

Como parte de una protesta, el gremio realizó el cierre simbólico de las oficinas de la Fiscalía General de la República. Colocaron fotografías de los periodistas asesinados, velas y dibujaron siluetas en el piso.

Mediante la lectura de un posicionamiento, periodistas desplazados de Guerrero urgieron una investigación seria, pronta y real que lleve al castigo de los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato de Fredid Román Román.

“No permitiremos que este sea otro crimen que quede en la impunidad y en el olvido. Ya basta”.

Además pidieron que a la familia de Román Román se le brinde las medidas de seguridad necesarias para proteger su vida.

También exigieron garantías a todos los reporteros y comunicadores del estado de Guerrero.

“No queremos más actos de omisión ni complicidad por parte de los gobiernos municipales, estatales y federal. No queremos más periodistas desplazados”.

“Es mentira que se estén investigando los asesinatos de compañeros, ojalá y el de Fredid no siga esta tendencia de no investigar, de no hacer justicia”, señaló Jonathan Cuevas, periodista desplazado de Iguala Guerrero.

En el acto, Rodolfo Montes, reportero independiente, denunció que los periodistas están padeciendo una pesadilla.

“Hay una emergencia nacional en el gremio periodístico. A la muerte de Fredid Román Román este 22 de agosto se suma la de Juan Arjón López, el 16 de agosto, la de Ernesto Méndez, el 3 de agosto; y así sucesivamente”.

Al final de la protesta, los reporteros hicieron un pase de lista de los comunicadores asesinados este año. Dijeron su nombre, seguido de la palabra “presente”.

Con el caso de Román, suman al menos 15 asesinatos de periodistas en México en lo que va del año.

Apenas la semana pasada, en Sonora confirmaron el asesinato del periodista Juan Arjón López, quien había sido reportado como desaparecido.

En el informe semestral “La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste”, de Artículo 19, la organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión documentó 331 agresiones contra medios y periodistas en los primeros seis meses del año.