Quintana Roo aprueba “Ley Vicaria” que reconoce como víctimas a mujeres y hombres; feministas piden vetar reformas

El Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad la “Ley Vicaria”, que busca combatir la violencia ejercida a través de la sustracción de hijos menores de edad, reforma que fue criticada por colectivos y organizaciones feministas, al ser la primera en el país que reconoce como víctimas a hombres y mujeres.

En una primera versión, la iniciativa presentada en mayo pasado al Congreso por la diputada Kira Iris San, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), establecía que “la violencia vicaria designa a una forma de violencia por la que el progenitor ataca a una hija o hijo con el objetivo de causar dolor a la madre”, y reconoce que este tipo de “violencia de género no solo tiene como víctima a la mujer, sino también, y principalmente, a las niñas y niños que son descendientes de quien la ejerce”.

Sin embargo, al votar la propuesta en el pleno, se discutió una versión que convirtió a este estado en el primero cuya legislación de violencia vicaria reconoce que madres o padres de familia pueden vivir maltratos psicológicos, físicos y de otro tipo, que puede incluir la privación de la libertad, e incluso de la vida, de sus hijos e hijas.

De acuerdo con la diputada Kira Iris, la reforma aprobada se amplió “para combatir este tipo de violencia que afecta a hombres y mujeres, pero principalmente a las mujeres, a las madres de familia, por lo que se considerará agravante si es cometida en contra de una mujer”.

Ampliamos el alcance de la reforma para combatir este tipo de violencia que afecta a hombres y mujeres, pero principalmente a las mujeres, a las madres de familia, por lo que se considerará agravante si es cometida en contra de una mujer. #LegislamosJUNTOS y lo logramos [email protected] pic.twitter.com/iSscmC4vM7 — Kira Iris (@KiraIrisMX) August 24, 2022

Tras su aprobación, la Red Feminista Quintanarroense rechazó los términos en los que se votó la llamada “Ley Vicaria”, debido a que considera que las madres que han sido víctimas de esta, y quienes impulsaron su legislación, “merecen justicia y reconocimiento a su lucha, y que sus propuestas sean consideradas tal como las han planteado”, refiriéndose a que ellas pedían que la ley protegiera exclusivamente a mujeres.

La violencia vicaria en violencia de género. Rechazamos los términos en que fue aprobada la Ley Vicaria en #QuintanaRoo. pic.twitter.com/XD6eWCrJ0z — Red Feminista Quintanarroense (@RedFeministaQR) August 24, 2022

Los cambios en la iniciativa

La primera versión de la iniciativa fue presentada por Kira Iris San el 24 de mayo de 2022. En ella, se propone reconocer la violencia vicaria como una de las categorías reconocidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, y se reconoce como un delito cuando un “hombre que haya mantenido una relación de hecho o de pareja con una mujer, y que dolosamente dañe a esta, utilizando como medio a las hijas o hijos de la víctima, y generando un consecuente daño psicoemocional e incluso físico a los menores”.

También reconocía como situaciones que determinan que existe la finalidad de dañar a la madre que hayan antecedentes de violencia familiar contra la mujer, que se sustraiga a los hijos o hijas, que el agresor amenace a la víctima con que no podrá volver a ver a los menores de edad, y cualquier otro acto de manipulación que tenga por objeto que las niñas y niños rechacen. generen rencor, apatía, desagrado o temor contra su progenitora.

En cambio, la nueva versión define a la violencia vicaria en términos de género neutro, como “aquella contra la víctima que ejerce la persona que mantenga o haya mantenido una relación o hecho de pareja, y utilice como medio a las hijas o hijos para causarle daño”, esto según la reforma que se realizó a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En cuanto a la definición del delito, la iniciativa aprobada señala que lo comete “quien dolosamente cause un daño por sí o por interpósita persona a otra con la que mantenga o haya mantenido una relación, utilizando como medio para causar el daño a las hijas o hijos de esta”.

Tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como en el Código Civil y el Código Penal de Quintana Roo, aparecen estas definiciones sin que se señale a las mujeres como únicas víctimas de este tipo de violencia.

El dictamen con minuta de decreto que fue aprobado con 17 votos, justifica el cambio de lenguaje que se dio “a efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones establecidas en el decreto… especialmente en lo que hace a correcciones para lograr un lenguaje neutro de género y no discriminatorio, en virtud de lo cual, dichos cambios se verán reflejados en la minuta que al efecto se emita”.

Lee: Violencia vicaria: cuando un conflicto parental se convierte en un daño continuo para exesposas e hijos

“Mi deber es escuchar todas voces de la sociedad”

En entrevista con el medio, la diputada Kira Iris explicó que inicialmente la reforma reconocía solo a las mujeres, pero le realizó cambios luego de que “abrimos los micrófonos a los ciudadanos para que opinaran, y diferentes grupos, algunos feministas y otros provida”.

La diputada, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo, detalló que entre estos grupos encontraron casos de hombres que llevan años sin poder ver a sus hijos, por lo que se les incluyó como posibles víctimas, aunque dijo, se determinó como agravante del delito que quien sufra de violencia vicaria sea una mujer.

La diputada hizo un llamado a las mujeres de la entidad “a que no polaricen este tipo de situaciones y no se vayan a los extremos, a que aprendamos a respetar y a defender las opiniones distintas. Yo tengo un cargo con el deber de consensuar y legislar no solo escuchando una parte o a algunos grupos de la sociedad”.

“En Quintana Roo quisimos hacer una ley ciudadana, que fuera reconocida y hecha por todos los habitantes, y desde mi punto de vista, logramos una ley que hoy por hoy privilegia a las mujeres”, agregó.

No reconocemos la falsamente denominada #LeyVicaria aprobada hoy en Quintana Roo. Es una burla para las mujeres víctimas de esta #ViolenciaMachista pic.twitter.com/B2bms2ljuI — CAM-CAI (@cam_cai) August 24, 2022

Las Colectivas de Lucha contra la Violencia Vicaria rechazaron la propuesta aprobada, y reclamaron que esta se realizó “sin tomar en cuenta el punto de vista de las víctimas, invisibilizando no solo el dolor de miles de madres, quienes la padecemos, sino también el trabajo de la psicóloga forense Sonia Vaccaro, quien ha dedicado más de 10 años su estudio, como un tipo de violencia machista y patriarcal”.