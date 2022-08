Hoy, día decisivo para el rescate de 10 mineros de Coahuila, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy será un día decisivo para el rescate de los 10 mineros que están atrapados tras el derrumbe -el miércoles- de una mina de carbón en Sabinas, Coahuila.

Indicó que, de acuerdo a los técnicos, hoy se sabrá si hay posibilidad de que entren sin riesgo, a la mina, los buzos.

“El principal problema es la inundación, aunque los equipos de bombeo son suficientes y de la mayor capacidad”, dijo.

En sus redes sociales, indicó que se sigue trabajando día y noche en el rescate de los mineros de Sabinas, Coahuila.

El miércoles se informó que un grupo de mineros quedó atrapado en un pozo de carbón, luego de que se registró un derrumbe en Sabinas, Coahuila, el cual fue provocado por una inundación.

El derrumbe dejó 10 mineros atrapadas y 5 lesionados.

Ayer, Agustín Radilla, subsecretario de la Defensa Nacional, informó que se había logrado disminuir la cantidad de agua en los pozos: de 34 metros que se registraba el 3 de agosto, este viernes se reportaba que el nivel bajó a 30 metros.

Indicó que se realizarían otras perforaciones, lo que permitiría que disminuyera más el agua y los cuerpos de rescatistas, conformados por seis buzos y 30 elementos entrenados en búsqueda y rescate de personas atrapadas en construcciones colapsadas, ingresen a la mina.

Accidentes en minas

En México, de acuerdo con registros de organizaciones civiles, 3 mil 103 personas han muerto en minas de carbón en 310 accidentes, como el que sucedió este miércoles 3 de agosto en Coahuila, donde 10 mineros permanecen atrapados en un pozo vertical de 65 metros de profundidad.

Estos accidentes tienen más de un siglo ocurriendo. Activistas advierten que siguen pasando tanto por falta de seguridad en las minas como por negligencia de las autoridades.

“En 2002, fue la primera vez que yo escuché que iban a enviar perros y buzos para el rescate de mineros atrapados en una mina; 20 años después, el gobierno dice que ya están listos los perros y los buzos para actuar. Pero no van a poder entrar a la mina, porque lo que hay ahí no es agua, es carbón con tierra, es lodo, no se puede bucear, y siguen diciendo lo mismo, porque sigue sin haber protocolos de atención a eme8rgencias mineras y los accidentes se siguen repitiendo porque no hay medidas de no repetición”, dice a Animal Político Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos.