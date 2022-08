“Jalisco no es un ring”: Rector de la UdG llama al diálogo a Enrique Alfaro, pero el gobernador lo condiciona

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, hizo un llamado al gobierno de Jalisco para resolver el conflicto que surgió hace un año tras quitarle a la universidad 140 millones de pesos; sin embargo, el gobernador Enrique Alfaro puso tres condiciones para que se logre un diálogo.

El llamado del rector ocurre luego de que el gobernador tuviera un enfrentamiento y amenazara a funcionarios del Centro Universitario de los Valles (CUValles) a quien dijo “Nomás mide bien tus palabras” cuando le señalaron el rezago en las obras universitarias y la falta de presupuesto.

Un video grabado por un asistente muestra el momento en que el secretario administrativo de CUValles encara al gobernador para reclamarle que no respeta a la comunidad universitaria y que hay 40 millones de pesos que no se han ejercido en una obra contratada por el propio estado.

“Estás faltándole el respeto a los diputados, al presidente municipal y al gobernador, nomás mídele bien a tus palabras”, respondió Alfaro.

La petición del rector

“Esto no es una pelea de box, y Jalisco no es un ring. El rol del gobernador, ni el del rector, no es ser boxeador (…) Necesitamos madurez. Necesitamos diálogo. Necesitamos altura de miras… Y poner por delante lo más importante: a Jalisco y a su Universidad”, expresó Villanueva Lomelí.

Destacó que siempre se ha buscado el diálogo, exponer las necesidades de la universidad y, a cambio, solo han recibido “recortes presupuestales, mucha cerrazón y muchos insultos”.

Recordó que en la UdG hay proyectos de obra pendientes por más de mil 200 millones de pesos para crecer la matrícula. Además de que están disponibles las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) para recibir a 8 mil nuevos alumnos sin construir un solo edificio.

Asimismo, reiteró que el objetivo de las 141 manifestaciones pacíficas que se han realizado hasta ahora es impedir un abuso de poder contra la Universidad.

La respuesta de Enrique Alfaro

Como respuesta, el gobernador Enrique Alfaro respondió por medio de una carta que tiene tres condiciones ya que le cuesta creer en la voluntad del diálogo que expresa el rector.

A través de un comunicado resaltó que no está dispuesto a negociar posiciones políticas ni ningún nombramiento de magistrados, jueces o algún espacio en organismos autónomos.

Señaló que no asignará recursos para negocios “del grupo que controla la casa de estudios”, esto en alusión a la gente cercana del exrector Raúl Padilla López.

La tercera condición es que “no puede haber una mesa de diálogo mientras los edificios universitarios estén vestidos con lonas llenas de mentiras, ni mientras los estudiantes y la comunidad universitaria esté siendo usada para, con engaños y desde la calle, seguir confrontando a la Universidad con el gobierno”.

Enrique Alfaro mencionó que “a partir de estas premisas, cuando el rector Ricardo Villanueva quiera platicar de los temas que le interesan a la Universidad, sabe que las puertas del Gobierno de Jalisco estarán siempre abiertas”.

El conflicto

En agosto de 2021, el gobierno de Enrique Alfaro dio a conocer que reorientaría el gasto de la Universidad de Guadalajara para poder utilizarlo en el combate a la pandemia de COVID-19. En específico para la construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonalá.

Esta acción fue considerada como violatoria a la autonomía presupuestaria de la Universidad.

Desde ese momento, alumnos y académicos han marchado para solicitar que se regrese ese dinero a la UdG y han acusado al gobierno de querer enfrentar dos sectores que son fundamentales para el estado, la educación y la salud.





