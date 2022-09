“La lucha es por todas”: la marea verde vuelve a tomar las calles de México para exigir un aborto legal y seguro

Desde sus primeras horas, este 28 de septiembre inició con el recordatorio de que la lucha por el derecho al aborto en México aún no está ganada. En las primeras horas de la madrugada, el Congreso de Durango rechazó la iniciativa que buscaba despenalizar el aborto en la entidad.

Horas más tarde, desde cerca del mediodía, mujeres comenzaron a reunirse en diferentes puntos del país para reclamar por las restricciones que prevalecen en la mayoría de los estados y exigir el reconocimiento de sus derechos.

En la Ciudad de México, por la tarde se empezaron a desplazar hacia el Zócalo contingentes dispersos desde distintos puntos de partida: el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Todos ellos, con el objetivo de exigir el derecho al aborto libre y seguro para mujeres y personas gestantes.

El primer contingente llegó al Zócalo poco antes de las 16:00 horas, cuando el último partía apenas de la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Por eso, algunos tramos de Paseo de la Reforma lucieron vacíos por momentos, pero los pañuelos que distinguen a la marea verde, las consignas y las pancartas no dejaron de seguir la ruta hacia la Plaza de la Constitución de manera escalonada.

“Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que el pinche machismo se tiene que morir”, “Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”, “Si tocan a una, respondemos todas…”. Consignas como estas se escuchaban por Reforma, Juárez y 5 de Mayo, en una manifestación que en su mayoría transcurrió de forma pacífica, con breves momentos de tensión entre las asistentes y las mujeres policías y algunos actos directos en vallas y mobiliario urbano.

Al llegar al Zócalo, en el templete comenzaron a recordarse los pendientes para el acceso de todas las mujeres al aborto, en un país donde este ha sido despenalizado solo en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Coahuila, a los que apenas se sumaron Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur este año.

Aunque se ha logrado la despenalización en algunos estados —se escuchó en el mitin—, aún no se cuenta con los servicios para abortar de manera gratuita, por lo que el Estado debe enfrentar la situación como una cuestión de salud pública, destinando el presupuesto suficiente para que la decisión de abortar no siga atravesada por la precariedad social.

Después, desde el templete se convocó a un “pañuelazo” para dar fin a la manifestación simbólicamente, pues la lucha por el acceso al aborto voluntario, libre, seguro y gratuito todavía tiene un largo camino por recorrer en 22 entidades del país.

“Este pañuelazo es para decir que saquen sus rosarios de nuestros ovarios; saquen sus doctrinas de nuestras vaginas”, se escuchó en el templete antes de que las mujeres reunidas en el Zócalo levantaran y ondearan al mismo tiempo sus pañuelos verdes.

“No que no, sí que sí, ya volvimos a salir…”. Esta fue la última consigna colectiva antes de que la plaza principal de la CDMX empezara a vaciarse tras la conmemoración de ayer por el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y gratuito.

“La lucha es por todas”

Con la consigna “Arroz con leche, yo quiero encontrar a una acompañanta que sepa abortar; con miso sí, legrado no”, colectivas feministas radicales y abolicionistas también marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo. Este fue el primer contingente de tres que se manifestaron ayer en la CDMX.

Las chicas ataviadas con capuchas —unas negras y otras de colores fosforescentes, que recuerdan a la banda rusa de punk Pussy Riot— hacían pintas y acción directa.

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, gritaban a las ateneas, que las iban escoltando. Sobre 5 de Mayo, las uniformadas cerraron el paso y, de inmediato, las manifestantes dijeron “¡Nos quieren encapsular!” y comenzaron a replegarse. Sin embargo, minutos después, las policías liberaron la calle.

Ya en el Zócalo, frente al asta bandera, las manifestantes dieron un posicionamiento: “La lucha por nuestros derechos sexuales y reproductivos ha sido peleada desde muchas trincheras, una de ellas, sumamente importante, son las acompañantas, mujeres instruidas que desde la perspectiva feminista realizan interrupciones del embarazo de forma segura”.

En otro contingente, el tercero, que salió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, Genoveva Ramírez Fernández señaló que desde la principal plaza del país las mujeres están defendiendo el derecho a un aborto libre, gratuito y público.

“Estamos aquí por todas las mujeres del país que están luchando también por un derecho al acceso a anticonceptivos, a una educación sexual para decidir y para que puedan ellas tener una maternidad deseada”, dijo.

Una ola de Jalisco a Cancún

Pero el pañuelazo no se centró exclusivamente en la capital del país. Las manifestaciones en pro del aborto legal y seguro se realizaron en Toluca, Estado de México; Acapulco, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; Cancún, Quintana Roo; San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Guadalajara, Jalisco, entre otras ciudades.

En el caso de Guadalajara, la mayoría de las organizaciones decidió no salir a marchar. Por un lado, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos convocó a un concierto en el parque ubicado a un lado del Centro de Justicia para Mujeres, donde cantaron y tocaron artistas como Vivir Quintana, Adriana Santiago y Odette Gutiérrez. Mientras tanto, otros colectivos impartieron en el Monumento a la Madre talleres relacionados con educación sexual.

Solo un pequeño grupo de manifestantes decidió recorrer desde el Templo Expiatorio para finalizar en el Congreso de Jalisco, donde se leyó un pronunciamiento para exigir a los diputados la autonomía reproductiva de las mujeres.

Durante su trayecto, a la altura del Templo Expiatorio y la Catedral de Guadalajara, las asistentes se vieron agredidas por grupos de personas antiderechos, que les gritaban, lanzaban objetos y rezaban para que “se arrepintieran”.

Pero a pesar de ataques como ese, los pañuelos verdes volvieron a salir a las calles. La marea verde que representan las mexicanas de nuevo se hizo visible.





