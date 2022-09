El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien reveló hace unos días que hay una orden de aprehensión en su contra, y acusó que hay una persecución en su contra.

En conferencia de prensa, calificó al próximo mandatario como honesto, decente y apoyó el regreso de Villarreal al Senado, pues dijo, se “está protegiendo porque existe una persecución, situación extrema y presiones”.

“Qué casualidad que ahora que va a decidir el Tribunal Electoral, comienzan con estas campañas, porque están pensando posiblemente decir ‘se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Villarreal metido en el narco’. Conozco a América Villarreal y es una gente decente, cómo lo merece Tamaulipas, pero es mafia”, dijo.

Señaló que las acusaciones contra Villarreal son porque no pudieron hacer fraude y porque la población de Tamaulipas está harta de los malos gobierno y abusos.

“Américo Villarreal es una gente de primera, decente, honesto, pero es Tamaulipas. Miren cuántos gobernadores presos de Tamaulipas, bueno, han llegado a asesinar a candidatos. Debe estar preocupada su familia, pero diciendo al doctor que no está solo, y a su esposa, a toda su familia, porque la gente de Tamaulipas está con él”, dijo.

El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, de Morena, solicitó este lunes al Senado reincorporarse como legislador,

Villarreal ha señalado al gobernador saliente, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, de promover un “juego sucio” para que un juez emitiera la orden de captura contra él y contra autoridades electas, así como miembros de Morena.

Cabeza de Vaca relaciona a Américo Villareal con el crimen

El mandatario de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca señaló que su sucesor Américo Villarreal ni su familia cuentan con órdenes de aprehensión.

De acuerdo con el todavía gobernador, Américo Villarreal usa “la mentira de las órdenes de captura como una cortina de humo para ocultar su relación con el crimen organizado.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Francisco Cabeza de Vaca aseguró que “son acciones recurrentes de los candidatos de Morena tirarse al piso para hacerse las víctimas”.

“Está saliendo a relucir la realidad que se vivió durante el pasado proceso electoral en Tamaulipas. (Américo Villarreal) tiene que dar la cara para saber cuál es la relación que tenía con con el Rey del huachicol, Sergio Carmona“, afirmó.

El gobernador de Tamaulipas sostuvo durante “la campaña en su contra y en un intento de desafuero dio la cara y demostró su inocencia”.

En su entrevista, Francisco Cabeza de Vaca dijo que su sucesor hizo viajes en aviones de Sergio Carmona y no los reportó en su gasto de campaña.

“Es buen momento de poner un hasta aquí, preguntarnos si queremos es un narco-estado, que mañana los políticos lejos de representar a fuerzas políticas, les tengamos que preguntar ¿a qué cártel representas?”, detalló.

#AlAire en #PorLaMañana @fgcabezadevaca, gobernador de Tamaulipas. Responde a las acusaciones del gobernador electo, @Dr_AVillarreal. Mañana se votará el proyecto de sentencia de la elección en Tamaulipas para determinar su validez. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 27, 2022

Lee: Gobernador electo de Tamaulipas pide reincorporarse como senador tras revelar órdenes de detención en su contra

“En México se persigue a la posición”: Francisco Cabeza de Vaca

En la entrevista, el gobernador aseguró que en México a quienes “levantan la voz o llegan a disentir de las políticas públicas del Gobierno Federal, son perseguidos”.

“Los que no están a favor o no estamos de acuerdo una reforma, una ley va, es saber que vamos a ser sujeto a críticas, difamaciones, a persecución política”, señaló.

Además, el mandatario destacó que “él no se dobla y no se vende ante las amenazas ni ataques en su contra”.

“Yo no me vendo como muchos otros que hasta entregan sus estados a cambio de embajadas. Aquí seguiremos dando la batalla, nosotros no nos doblegamos ante la embestida que fuimos sujetos por parte de Morena”, declaró.

El mandatario también sostuvo que en Tamaulipas “los criminales, los capos están abiertamente apoyando campañas y eso no se debe permitir ya que se podría repetir no solo en las próximas elecciones de Coahuila y el Estado de México sino también en las elecciones federales de 2024″.