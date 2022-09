AMLO confirma que hubo hackeo a la Sedena; minimiza importancia de la información revelada: “Es de dominio público”

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que un grupo de hackers realizó un ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque minimizó la importancia de la información revelada, bajo el argumento de que todo “es de dominio público”.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman al robo de información mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera”, dijo durante su conferencia de prensa mañanera.

López Obrador estimó que el ataque cibernético fue realizado por un grupo extranjero.

El hackeo fue reportado anoche por el sitio de noticias Latinus, que dirige el periodista Carlos Loret. De acuerdo con el reporte, el grupo Guacamaya hackeó sistemas de la Sedena y obtuvo seis terabytes de información con comunicaciones y documentos sobre temas como seguridad, contratos de obra pública y la salud del propio presidente.

“Ahora, ¿qué es lo que dan a conocer? Lo que es de dominio público (…) No hay nada que no se sepa o que no se deba saber”, dijo López Obrador al respecto este viernes.

También aseguró que el ataque es “politiquería” promovida por sus adversarios políticos, que usan a Loret como canal. En esa misma línea, acusó que el hackeo fue promovido con “sensacionalismo”.

López Obrador reconoció que la información revelada sobre su estado de salud es cierta. Esto incluye que a principios de año tuvo que ser atendido de emergencia debido a un padecimiento cardiovascular.