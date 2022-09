AMLO propone consulta en 2027 para evaluar si GN seguirá a cargo de la Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propone hacer una consulta ciudadana en 2027 para evaluar si Guardia Nacional debe seguir o no a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente se mostró a favor de aprobar la iniciativa del PRI para extender de 2024 a 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

“Claro que veo bien que se apruebe ese iniciativa, que se informe cada 6 meses y que cuando se venza el plazo se haga una consulta ciudadana antes, que se haga en 2027 y preguntar ¿quieres que continúe la Guardia Nacional como una rama de la Sedena? y si no hay resultados y al contrario, hay violaciones de derechos humanos, pues se quita la tutela”, destacó el mandatario.

López Obrador dijo que el propósito de la ampliación de la Guardia Nacional en manos del Ejército “es que se termine de consolidar la Guardia y se apoye con el Ejército, Marina y Policías Estatales. Todos juntos“.

.@lopezobrador_ se pronunció de nuevo sobre la presencia legal del Ejército y la Marina en labores de seguridad y se refirió a sus opositores: "Ellos mismos se están quitando las máscaras", "algunos hasta pertenecían a la moronga azul", afirmó AMLO. pic.twitter.com/8VGAAQbNhz — Animal Político (@Pajaropolitico) September 12, 2022

AMLO apoya a la Guardia Nacional

Desde Palacio Nacional, López Obrador recordó que hasta 2024 se puede recurrir a soldados y marinos para combatir la inseguridad.

“Tenemos que seguir contando con el apoyo de estas instituciones y hacerlo como no se hacía antes, de manera legal, sin violar la Constitución, porque antes se uso al Ejército para declarar la guerra sin consultar al Congreso”, resaltó.

De acuerdo con el presidente, “sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y Marina que sigan ayudando en labores de seguridad.

“Es importante, independientemente de nuestras diferencias, ponernos de acuerdo en la seguridad. Vamos a sacar esta agenda o este tema de nuestras diferencias políticas y no vamos a hacer politiquería con este tema, pero no, ahí andan los conservadores. La verdad yo no debería darles consejos pero la llevan de perder”, dijo el presidente.

López Obrador declaró que a la población le importa “que se les proteja, no le importa que haya pleitos ni le importa quién es el responsable si el presidente, el Poder Legislativo, los senadores, lo que les interesa es que no les roben, no los asesinen, no los secuestren”.

“Tenemos que buscar la forma para garantizar la seguridad a la gente. Y se ve en las encuestas, 80% quiere que nos apoye el Ejército en tareas de seguridad, así lo muestra una encuesta del Universal. Pero ¿Quiénes no están de acuerdo? pues la élite y, no todos los de la élite pero, son muy hipócritas porque antes se callaban cuando estaban usando el Ejército para reprimir al pueblo”, mencionó.

“Organismos alcahuetes”: AMLO

Luego que el Senado aprobó el proyecto para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, López Obrador destacó que “eso es lo mejor ya que se necesita una corporación profesional ya que en anteriores sexenios se causó mucho daño”.

“Con Calderón fue muy parecido a la Guerra Sucia de los años 60, aquellos tiempos la Policía Federal de seguridad era el terror. Todos estos personajes, ¿no tienen parecido a García Luna, Palominos y Zerón?. Fue muy muy lamentable lo que se permitió, dijo.

Además, el presidente señaló que “los organismos internacionales, supuestamente defensores de derechos humanos, ahí andan de alcahuetes“.

“La ONU muy preocupados por las fuerzas armadas ahora, cuando en su momento guardaron silencio y no vieron nada, ¿Cómo van a ver si se le nubla la vista por su conservadurismo?. La ONU como la OEA se tienen que reformar, no dan resultados y nos cuesta mucho, ganan en dólares y ni se despeinan, no trabajan y hay que estarles pagando y son así como intocables se sienten como miembros del gobierno del mundo. Ya basta de eso”, sentenció.

López Obrador agregó que “ojalá los legisladores de todos los partidos actúen de manera consecuente para garantizar la paz y la tranquilidad en el país y se pueda ampliar el plazo de las fuerzas armadas”.

“Nosotros no somos iguales, no tenemos un doble discurso, si se termina el plazo para el Ejército y la Marina pues se terminó y entonces ¿Qué va a suceder? vamos desde luego con la Guardia Nacional a seguir garantizando la paz, con los programas de bienestar porque estoy convencido que es lo mejor atender las causas que originan la violencia”, concluyó.