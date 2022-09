“No hay que ocultar las cosas”: AMLO sobre filtración de informe de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que la filtración sobre el caso Ayotzinapa fue un acto de mala fe pero que, en su opinión, no se debe de ocultar información.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que ofrecía disculpas a los padres de los 43 normalistas, no solo por la filtración, sino “por todo lo que injustamente hicieron a sus hijos”. “Ellos en un momento lo plantearon, que querían la verdad aunque fuese dolorosa y sí es muy dolorosa, ese es el único tema, lo demás es una actitud de zopilotes”, destacó.

La declaración del presidente se da luego que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que indague y castigue la filtración de la información sobre el caso de Ayotzinapa.

Desde Palacio Nacional, López Obrador destacó que “la verdad es la que nos va a liberar de todo, no ocultar nada”.

“A lo mejor quienes filtraron este documento lo hicieron pensando que de esa manera ya no va a tener validez legal, pero no, esto no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia, de Estado”, mencionó.

El presidente destacó que “no se trata que como dieron a conocer los nombres ya los vamos a dejar en libertad porque se violó el sacrosanto debido proceso, no. ¿Y si son responsables y cometieron los crímenes?. Hablamos que se vulnera la justicia. Nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables, esas maniobras legaloides chicanas no aplican”.

El presidente ofreció disculpas a los padres de los normalistas de #Ayotzinapa por "todo lo que le hicieron a sus hijos". pic.twitter.com/XaxgKJXItm — Animal Político (@Pajaropolitico) September 26, 2022

“Los adversarios buscan que no haya justicia en el caso Ayotzinapa”: AMLO

Al cuestionarle sobre las 21 órdenes de arresto canceladas, de las cuales 16 corresponden a los militares acusados de delincuencia organizada, entre ellos Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas, López Obrador dijo que “esas órdenes no estaban en el informe de la Comisión del caso Ayotzinapa” y agregó que sus “adversarios buscan que no haya justicia”.

“Si se comprueba que (los militares) son presuntamente responsables, tienen que dar a conocer su versión y van a aclarar si son culpables o inocentes, si recibieron órdenes y de quién , se va a continuar la investigación”, resaltó.

De acuerdo con el presidente, las órdenes de aprehensión contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “no significa manchar al Ejército”.

“Ellos deben asumir su responsabilidad pero eso no significa que es toda la institución la responsable. Se afecta al Ejército si se encubren ilícitos, si no dice la verdad y no se actúa con rectitud”, dijo.

“Nuestros adversarios que son responsables de esta tragedia ya sea porque participaron, encubrieron o guardaron silencio cómplice. Nosotros estamos actuando a partir de la investigación que llevó a cabo la Comisión especial”, detalló.

De acuerdo con el presidente, tras la entrega del informe sobre el caso Ayotzinapa, se decidió solicitar a la FGR “actuar y que ya no se perdiera más tiempo“.

“Pedimos que si en el proceso se presentaban pruebas y resultaban responsables otras personas se procediera pero que ya se actuara, pero a nuestros adversarios que no les gustó que ya estén en la cárcel personas presuntamente responsables como militares, autoridades locales como el exprocurador Murillo Karam“, dijo López Obrador.