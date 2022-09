"Me equivoqué con los ministros que propuse, no buscan la transformación”, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se equivocó en los perfiles que propuso para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya que en el cargo se olvidaron del proyecto de transformación y de hacer justicia.

Indicó que con los perfiles que planteó buscaba alcanzar una mayoría para hacer una reforma al Poder Judicial “y que realmente haya justicia en México”.

“Entonces, dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México, y ¿qué creen?, me equivoqué”.

“Hice propuestas pero ya una vez que propuse ya por el cargo, o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”.

Durante su conferencia matutina, el mandatario sostuvo que actúan más en función de los mecanismos jurídicos, y aunque aseguró que no quiere tener “incondicionales”, ya les cuesta trabajo contar con 4 de los 11 ministros.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf son los cuatro ministros que llegaron a la Corte como propuesta del mandatario.





