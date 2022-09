Comisiones del Senado aprueban reforma sobre la Guardia Nacional; este jueves se votará en el pleno

Comisiones del Senado aprobaron este miércoles la minuta de la Cámara de Diputados con la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para pasar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Después de esto, se prevé que el documento sea enviado al pleno, para que se discuta y vote en la sesión convocada para este jueves.

La votación fue dividida. En la Comisión de Justicia, quedó en nueve votos a favor por ocho en contra. En la de Estudios Legislativos, Segunda, en nueve votos a favor por cinco en contra.

En ambos casos, quienes votaron a favor fueron senadoras y senadores de Morena y sus partidos aliados: PT y PVEM. En contra se pronunció la oposición en bloque: PAN, PRI, PRD, MC y los legisladores sin bancada.

Los grupos parlamentarios acordaron que todas las reservas se discutan directamente en el pleno.

Esta tarde y noche, durante las sesión de las comisiones, el bloque encabezado por Morena defendió la propuesta presidencial, bajo el argumento de que es necesario que la Guardia pase a control de la Sedena. Por el contrario, la oposición sostuvo que es necesario que conserve carácter y mando civil.

Julen Rementería, del PAN, desde el principio insistió en que se convoque a un parlamento abierto para discutir el tema, planteamiento rechazado tanto ayer como hoy nuevamente.

Miguel Ángel Mancera, del PRD, enumeró los puntos de inconstitucionalidad que a su consideración contiene la reforma. Por ejemplo, que se plantea dar mando militar a la Guardia Nacional cuando la Constitución actualmente establece que sea civil.

En respuesta, la senadora María Merced González, de Morena, argumentó que 53% de la población pide que el Ejército sea responsable de la seguridad pública del país. “Por ello, estimo sin sentido la obstrucción que lleva a cabo la oposición para aprobar estas reformas”, dijo.

🔴 Inicia la sesión de comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del @senadomexicano para dictaminar la reforma de la Guardia Nacional. https://t.co/cCB4XoBeoe — Animal Político (@Pajaropolitico) September 7, 2022

Claudia Ruiz Massieu, del PRI, insistió en los argumentos de la oposición y, entre otros puntos, en el reclamo de que no se lleve el asunto a un parlamento abierto.

“Yo no he escuchado argumentos; he escuchado descalificaciones, dogmas y posiciones ideológicas. Argumentos constitucionales, de realidad, de verdad, no he escuchado a ninguno de ustedes. Y porque los respeto les tengo que decir, con ese mismo respeto, que me da mucha pena el nivel de debate que he escuchado hoy”, dijo la priista.

Más adelante, el senador Joel Padilla, del PT —partido aliado de Morena—, enlistó 10 puntos a favor de la reforma. Uno de ellos, sostuvo, es que la Guardia Nacional ha tenido resultados “palpables”.

La reforma sobre la Guardia Nacional llegó al Congreso formalmente el 1 de septiembre. Si es aprobada este jueves en el pleno del Senado, habrá requerido menos de 10 días para ser avalda por ambas cámaras del Congreso.

