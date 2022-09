5 ministros expresan su intención de voto sobre prisión preventiva oficiosa; debate continuará este martes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes la discusión sobre si la prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar, debe o no permanecer en la Constitución del país.

Este lunes cinco ministros expresaron su intención de voto sobre la inaplicación del artículo 19 de la Constitución sobre la prisión preventiva.

Tras la intervención del quinto ministro, el presidente Arturo Zaldívar levantó la sesión para continuarla mañana martes.

El proyecto de Luis María Aguilar plantea eliminar esta figura bajo el argumento de que es violatoria a los derechos de las personas. En contraparte, el gobierno federal considera que es necesario conservarla.

En su participación, el ministro Luis María Aguilar arrancó haciendo la siguiente precisión: “En el proyecto únicamente se analiza la prisión preventiva oficiosa, no la justificada y no se estudia si es necesaria o válida”.

Aseguró que no se propone que la prisión preventiva desaparezca, sino que solo se dicte por el juez siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones.

Es decir, dijo, la prisión preventiva seguirá, pero de manera justificada.

De acuerdo con Luis María Aguilar la propuesta pretende proteger a los más vulnerables que no tienen acceso a una defensa adecuada.

“Este proyecto, de aprobarse, no significa que la Suprema Corte atente o busque obstaculizar la persecución o investigación de los delitos. Todo lo contrario, solo busca proteger los derechos de las personas, especialmente de los más pobres y vulnerables”.

En su participación, la ministra Yasmín Esquivel señaló que no está de acuerdo con el proyecto del ministro Luis María Aguilar; argumentó que la Corte no puede “inaplicar” la Constitución y que los ministros no son responsables de redactar o reformar la Constitución.

En tanto, la ministra Loretta Ortiz dijo que votará en contra de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, ya que no se puede declarar como inconstitucional la Constitución.

Advirtió que desaplicar el artículo 19 de la Constitución como propone el proyecto sería cuestionar la división de Poderes que marca la Carta Magna.

El ministro Alberto Pérez Dayán dijo que existen causas para revisar el modo en que está diseñada la figura de prisión preventiva, pero el ejercicio le corresponde al Congreso y no a la Corte.

“No me corresponde asumir una tarea que no se me otorgó. No soy quien para desprender hojas de la Constitución”, comentó al anunciar su voto en contra.

El ministro Juan Luis González Alcántara consideró que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia y adelantó que su voto será a favor del proyecto.