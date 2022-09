Instalan Sección Instructora para analizar solicitud de desafuero de Alejandro Moreno

Este 27 de septiembre quedó instalada la sección instructora en la Cámara de Diputados, la cual tendrá la tarea de analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, legislador y líder del PRI acusado por la Fiscalía de Campeche por enriquecimiento ilícito.

En la Cámara de Diputados queda instalada la Sección Instructora. Así queda integrado:

🔴Leonel Godoy (Morena)

🔴 Jaime Pérez Bernabé (Morena)

🔴Elías Lixa (PAN)

🔴Rubén Moreira (PRI) Se necesitan 3 de 4 votos para aprobar proyectos de desafuero (como el de Alito). pic.twitter.com/9Qo800reTg — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 27, 2022

Los integrantes de la Sección son Leonel Godoy y Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena; Rubén Moreira, del PRI; y José Elías Lixa, del PAN.

Los diputados que integran la Sección Instructora tienen a su cargo practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad política o penal de algún servidor público que haya sido denunciado.

Con ello, la sección tendrá que abrir un periodo de pruebas, recibirlas, calificarlas y una vez que concluya, poner el expediente a la vista del denunciante, en este caso del líder del PRI, para que pueda formular alegatos.

Al respecto, Moreno Cárdenas aseguró que él no tiene nada que esconder y que seguirá desempeñando sus funciones.

“Yo lo he dicho, yo no tengo nada que esconder, lo he señalado, yo he sido claro, no tengo nada que ocultar, yo he sido una gente transparente, he sido siempre no solo objetivo, mis cosas son claras, están de cara a la sociedad así que aquí seguiremos trabajando juntos”, dijo ante medios de comunicación.

Alito recibe el perdón de Morena. Sin amenaza de desafuero, no más audios… y ahora le regresan su Presidencia de la Comisión de Gobernación. En agosto sufrió un golpe de estado, pero eso quedó en el olvido. Hoy su comisión sesionó nuevamente sin problemas. pic.twitter.com/DGi6ShSCT4 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 27, 2022

El caso de Alejandro Moreno

En agosto pasado, la Fiscalía General de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados que retire el fuero al dirigente nacional del PRI y diputado federal, Alejandro Moreno, a quien busca procesar por posible enriquecimiento ilícito.

La pena por enriquecimiento ilícito puede ser hasta de 25 años de prisión, que varían de acuerdo con el monto de recursos involucrados en el delito.

Además de la fiscalía estatal, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Moreno Cárdenas, por un presunto desvío millonario de fondos federales detectado en su gestión como gobernador de Campeche.

Así como por un posible tráfico de influencias para retrasar la presentación de denuncias penales o administrativas en su contra por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).