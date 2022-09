En Baja California, denuncian abuso de obras para antros y fraccionamientos

Desde 2015, los conciertos masivos, el abuso de construcción de centros nocturnos y fraccionamientos está afectando El Valle en Baja California, denunciaron ciudadanos y agricultores de la zona.

Con la campaña Rescatemos el Valle, ciudadanos señalan que “ha habido una depredación impune, se ha lotificado y vendido la tierra ilegalmente. De continuar esta tendencia, en 2037 ya no existirán tierras de cultivo en una zona donde se produce el 75% del vino mexicano“.

“Entre 2014 y 2019 se perdió 18% de tierra agrícola en El Valle, Baja California y el futuro luce aún más desolador, porque de las 5 mil 445 hectáreas cultivables que había en 2017, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Ensenada prevé que quedarán menos de la mitad (2 mil) en 2027”, señalan los denunciantes en un comunicado.

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de B.C. Fernando Pérez Castro, detalló la importancia de no ignorar la problemática que se vive actualmente en El Valle.

“No debemos olvidar que la industria del vino contribuye el 1% del PIB agrícola, de eso el Valle de Guadalupe representa el 75% de la producción nacional. Además, la industria emplea directamente a 4 mil 500 personas e indirectamente a más de 10 mil”, señaló.

Además, de acuerdo con Pérez Castro, en El Valle se ha dado un crecimiento desordenado que comienza a amenazar las condiciones ecológicas de la zona que ya ha ocurrido en otros lugares del país.

“El ejemplo más claro es Tulum. Si hace 10 años se hubiera hablado con oceanólogos, pescadores y arqueólogos, hoy no estaríamos viendo las consecuencias de una región que no fue protegida en su momento, que ahora está desbordada. No queremos que suceda en el Valle de Guadalupe”, sentenció.

Lee: Sembrar deforestación: Los bosques que México pierde por la agroindustria

Los actos denunciados

Durante la conferencia, se presentaron algunos de los actos que, de acuerdo con los denunciantes, son los que han dañado la zona de El Valle en Baja California.

Se señaló que en los últimos cinco años se han deforestado al menos mil hectáreas de conservación y producción que ahora se usan para antros y casas privadas.

“Este tipo de negocios son impensables en otras zonas vitivinícolas como Napa, Sonoma Valley y Bordeaux pero están proliferando de manera ilegal en el Valle”.

Otro de los puntos señalados fue el “crecimiento descontrolado de los asentamientos humanos, que trae como consecuencia efectos directos sobre: el agua, el suelo, la agricultura, la comunidad y el paisaje”.

Además, se recordó que la comunidad de la zona se opuso a la instalación del Foro APM de eventos masivos y resaltó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente resolvió clausurar el lugar por haber desmontado 16 hectáreas de vegetación en zona agrícola y de conservación.

Sin embargo, sostuvieron que “en los próximos meses, el Valle va a recibir a los artistas Intocable, Los Tigres del Norte, Alejandra Guzmán, y Roberto Carlos, repartidos entre dos foros, igualmente masivos: Todos Santos Polo Club y Barón Balché. Los anfiteatros y conciertos masivos desafían una visión rural, agrícola, del Valle”.

Legislación para salvar El Valle en Baja California

Para lograr un cuidado de la zona, las y los ciudadanos señalan la necesidad de crear una legislación de carácter estatal, en la que se ratifique la naturaleza agrícola de El Valle para que así, cuente con la protección jurídica necesaria.

Además, se pide que dicha reforma estatal deberá ser acompañada de la Secretaría de Economía y la de Medio Ambiente.

“El Valle necesita la participación de la gobernadora y de la Federación para fortalecer y preservar la vocación agrícola. Esto sin duda cabe dentro de los objetivos de rescate al campo de la actual administración y de la Agenda 2030”, se lee en el documento.