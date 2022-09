Gobernadores de Morena piden a la SCJN no eliminar la prisión preventiva

A través de una carta difundida en redes sociales, gobernadores de Morena pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “respetar la Constitución y no modificar la prisión preventiva oficiosa“.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, escribió en su cuenta de Twitter que “la Corte no tienen la facultad para modificar la Constitución y por lo tanto el artículo 19 debe prevalecer en sus términos”.

“Los gobiernos surgidos del movimiento de la 4T estamos comprometidos con garantizar a la sociedad una seguridad pública efectiva a corto, mediano y largo plazo. Por ello estamos atendiendo las causas de la violencia que nos heredaron por más de tres décadas neoliberales”, se lee en la carta.

Además, las y los mandatarios señalan que “nuestra prioridad a la hora que alguna persona comete un delito es proteger a la sociedad y a las víctimas”.

Las gobernadoras, los gobernadores y la jefa de gobierno abajo firmantes exhortamos a la SCJN a respetar la Constitución, no tienen la facultad para modificarla y por lo tanto el artículo 19 de la Carta Magna debe prevalecer en sus términos. pic.twitter.com/GXxz3LhDeD — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) September 7, 2022

Lee: Una mayoría de ministros va contra la prisión preventiva oficiosa, pero aún se busca acuerdo sobre resolución

Posicionamiento en la carta de gobernadores Morena

En la carta dirigida a la SCJN, se menciona que “en el marco del debido proceso penal, reconocemos que se había venido abusando de la “puerta giratoria” en las instancias de justicia por la que los delincuentes salen nuevamente a la calle a delinquir”.

Las y los gobernadores de Morena, señalan que “estamos seguros que, en los delitos graves, la sociedad y en particular las víctimas de los delitos, desean que sus agresores no anden en libertad amenazando su integridad, sobre todo cuando esa persona sigue delinquiendo y amenaza a sus acusadores a fin de que no procedan las denuncias ante los Ministerios Públicos y las Fiscalías”.

Ante la discusión de la SCJN sobre la prisión preventiva, los gobernadores de Morena sostienen en la carta que “la disminución de la incidencia delictiva en nuestro país, así como la nueva estrategia de seguridad ha resultado exitosa particularmente en el combate a la impunidad donde la medida de prisión preventiva ha sido fundamental para que los delincuentes no se den a la fuga ni sigan con la comisión de más delitos”.

Asimismo, sostienen que “el dilema no es el número de personas que se encuentran en prisión preventiva sino como garantizamos a la justicia a la víctima cuando el delincuente sigue afuera amenazando o delinquiendo”.

Las y los firmantes

En segundo punto, los y las gobernadores puntualizan que “quitar o dejar sin efecto párrafos del texto constitucional no es atribución de la SCJN.

“Las y los gobernadores, así como la Jefa de Gobierno, estamos convencidos que la figura de la prisión preventiva oficiosa debe prevalecer. Hacemos un llamado respetuoso a la Corte de respetar la división de poderes”, finaliza la carta.

El documento está firmado por Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, Víctor Castro de Baja California Sur, Layda Sansores de Campeche, Rutilio Escandón de Chiapas, Claudia Sheinbaum de la CDMX, Indira Vizcaíno de Colima, Evelyn Salgado de Guerrero y Julio Ramón Menchaca de Hidalgo.

Los demás firmantes son Alfredo Ramírez gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, Miguel Barbosa de Puebla, Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, Rubén Rocha de Sinaloa, Alfonso Durazo de Sonora, Carlos Merino de Tabasco, Lorena Cuéllar de Tlaxcala, Cuitláhuac García de Veracruz y

David Monreal de Zacatecas.