Grandes contribuyentes adeudan 100 mil mdp al SAT

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que, tras una reunión con Raquel Buenrostro Sánchez, directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se dio a conocer que hay entre 20 o 30 grandes contribuyentes que están rezagados en el pago de sus impuestos.

Aunque omitió dar nombres, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente destacó que se trata de empresas nacionales y extranjeras.

“Vamos a hacer una revisión, en algunos casos no han pagado porque no se les ha notificado o no han terminado auditorías, pero necesitamos el pago y así seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo del país”, mencionó.

De acuerdo con el mandatario, los grandes contribuyentes deben al SAT alrededor de 100 mil millones de pesos.

“Hay resistencias porque imagínense cuanto tiempo se vivió con privilegios fiscales, antes no pagaban impuestos los grandes empresarios, las corporaciones ni los grandes contribuyentes así se les considera en Hacienda pero para mí está mal estaba mal porque no contribuyen”, dijo López Obrador.

Caso Salinas Pliego

Desde Palacio Nacional, el presidente mencionó que, con respecto al adeudo de más de 2 mil mdp de TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, se busca llegar a un acuerdo.

“En la lista que se me presentó ayer no está el caso de Azteca-Salinas. Sobre esto, ya se está trabajando, se está buscando un acuerdo, lo que se busca es llegar a un acuerdo sin que haya ninguna imposición sin autoritarismos sino buscando la conciliación”, declaró.

De acuerdo con una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Tv Azteca debe pagar al SAT 2 mil 615 millones 750 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.

Ante la decisión, Grupo Salinas afirmó en un comunicado que apelará el fallo del Tribunal pues los cargos se basaron en una estimación ilegal e injusta.

Recaudación de impuestos

López Obrador mencionó que el pago de impuestos es necesario para contemplar el presupuesto del Gobierno Federal.

“Una vez me habló el dueño de Bimbo, que habían vendido una de las empresas para pagar sus impuestos, creo que debían mil o mil 500 mdp. A una empresa extranjera le vendieron Ricolino y yo le platicaba que ese dinero era el equivalente a mil millones que estamos destinando este año para caminos en las zonas más pobres de Guerrero que es la montaña”, detalló.

A través de una diapositiva, el mandatario señaló que el seguimiento de los ingresos del Gobierno Federal y la recaudación del 1 de enero al 27 de septiembre refleja que los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 2 millones 898 mil 471 mdp cifra que en términos reales se encuentra .3% por debajo de lo observado en el mismo periodo del año anterior.