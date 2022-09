Morena y PRI van juntos por ampliar el despliegue del Ejército; comisión circula predictamen y cita la próxima semana

En la Cámara de Diputados, las bancadas de Morena y del PRI se perfilan hacia avalar la iniciativa priista para extender de 2024 a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al tiempo que la Comisión de Puntos Constitucionales ya circuló el predictamen sobre el tema y citó formalmente a sesión el martes 13 de septiembre.

En la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019, se estableció que, mientras esta corporación se consolida, el presidente de la República pueda tener hasta 2024 para recurrir a soldados y marinos para combatir la inseguridad.

Ahora, el predictamen plantea avalar la propuesta de la priista Yolanda de la Torre, respaldada públicamente por Morena a través de su coordinador Ignacio Mier, para que ese despliegue se mantenga hasta 2028. Esto, bajo el argumento de que la Guardia Nacional todavía no se ha consolidado y se necesita que los militares permanezcan en las calles.

“Se debe reconocer que la Guardia Nacional, pese a sus enormes avances, no ha logrado consolidarse en su estructura, capacidades e implantación territorial, de manera completa; por lo que es evidente que se requiere de más tiempo para ello”, señala el documento.

“Como la Guardia Nacional no se ha consolidado y se habían otorgado al Presidente de la República facultades para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024, es claro que dichas facultades deben ampliarse, como se propone en la iniciativa de 5 a 9 años, a efecto de que alcance hasta el año 2028, tiempo que se considera suficiente para lograr la consolidación de la Guardia Nacional”, expone.

La Comisión de Puntos Constitucionales está citada a sesionar el martes 13 de septiembre para discutir y votar el predictamen.

Al tratarse de una reforma constitucional —al artículo quinto transitorio del decreto del 26 de mayo de 2019 que creó la Guardia Nacional—, esta requiere de mayoría calificada para ser aprobada.

En la comisión, Morena y sus aliados PT y PVEM tienen 22 de los 40 votos. Si se les suman los seis del PRI, ya alcanzarían las dos terceras partes requeridas.

Para ser aprobada, la reforma también necesitaría mayoría calificada en el pleno de la Cámara de Diputados. Ahí, Morena, PT y PVEM acumulan 277 votos. De sumárseles los del PRI, tendrían 346, es decir, arriba de los 334 indispensables.

La propuesta priista ha generado al partido tensiones con sus aliados de la coalición Va por México, el PAN y el PRD, e incluso con sus propios militantes, en particular en el Senado.

Esta semana, las dirigencias del PAN y del PRD anunciaron que suspenden su alianza con el PRI por esta reforma, pues consideran que profundiza la militarización de la estrategia de seguridad pública. En respuesta, la dirigencia del partido, encabezada por Alejandro Moreno —hoy diputado federal—, defendió el planteamiento porque considera que se necesita extender más tiempo el despliegue de los militares.

“La Guardia Nacional no está lista (…) No podemos saltar al vacío. No podemos dar pasos en falso. No podemos regatear al pueblo de México la seguridad que le aporta la presencia del Ejército en sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones de este país”, justificó Moreno en conferencia de prensa este miércoles.

