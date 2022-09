Monreal reconoce que no hay consenso sobre reforma para ampliar despliegue del Ejército; discusión en comisiones inicia mañana

Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, reconoció que las bancadas no tienen consenso sobre la reforma que busca ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

La iniciativa es apoyada por Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, a quienes en esta ocasión se sumaron la dirigencia y los diputados del PRI. Sin embargo, los senadores priistas se han declarado en desacuerdo con la propuesta.

Al respecto, Monreal admitió que la reforma no tiene un panorama favorable, por lo que su partido seguirá negociando.

“Ha sido intensa la negociación. Me he reunido con coordinadores de los grupos parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal. No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, seguimos dialogando”, dijo.

“Debo decir con toda honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento”, reconoció, e informó que la discusión en comisiones comenzará mañana. Las comisiones dictaminadoras están citadas a las 17:00 horas.

Inicia una semana legislativa intensa, y el diálogo es el mejor instrumento para lograr acuerdos. Seguiremos trabajando por México. pic.twitter.com/Mwks6uww0Z — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 18, 2022

Al implicar cambios a la Constitución, la reforma requiere mayoría calificada, es decir, los votos de dos terceras partes de las y los senadores, lo que equivale a 85 de 128 votos.

Morena y sus aliados tienen 75 escaños, lo que los deja a 10 de distancia de lograr el aval al tema.

Hasta ahora, los senadores del PAN, del PRD, de MC y del llamado Grupo Plural se han pronunciado en contra. Lo mismo ha pasado con los 13 priistas, pese a que los diputados de esa fuerza política en su mayoría votaron a favor.

La reforma busca extender de 2024 a 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública, en tanto se consolida la Guardia Nacional.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, sostienen que esto es necesario, pero los opositores señalan que esto profundizaría la militarización de la seguridad pública y generaría más violencia.