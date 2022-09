Reforma sobre Guardia Nacional será dictaminada por comisiones que preside Morena; oposición exige incluir a otras

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y coordinador de Morena, informó que la reforma sobre la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador será dictaminada en dos comisiones que preside su partido; en tanto, la oposición exigió que también sea discutida en al menos otras dos comisiones.

Monreal especificó que la reforma para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pasará por las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. Así lo resolvió el pleno.

El PAN exigió que la reforma también fuera dirigida a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la panista Kenia López Rabadán, petición que fue rechazada por la mayoría de Morena y sus aliados. El PRI también pidió que fuera dirigida a la Comisión de Defensa, pero esto tampoco fue tomado en cuenta.

Monreal informó sobre cambios en las comisiones dictaminadoras. En la de Justicia, saldrá Rafael Espino y entrará Olga Sánchez Cordero, y en Estudios Legislativos, Segunda, saldrá Ana Lilia Rivera y entrará Espino.

“Mañana no hay sesión ordinaria porque estaremos en la deliberación legislativa en las comisiones dictaminadoras. Hoy, mañana, el jueves, y estoy poniéndome de acuerdo con los grupos parlamentarios para convocar el viernes o sábado de esta semana, pero habrá debate y no habrá vía rápida”, dijo, tras asegurar que en todo caso la reforma será discutida antes del 14 de septiembre, como lo pidió el presidente López Obrador.

El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó su inconformidad con los tiempos propuestos por Morena. Pidió pasar la discusión al jueves de esta semana.

Mientras tanto, las comisiones dictaminadoras, en votación dividida, rechazaron abrir un parlamento abierto, como quería la oposición.

Debate por iniciativa del PRI sobre Ejército

Durante su conferencia de prensa, Monreal se dijo “personalmente” de acuerdo en la iniciativa de reforma del PRI en la Cámara de Diputados que plantea modificar el artículo quinto transitorio del decreto que creó la Guardia Nacional y, con ello, extender el despliegue militar hasta 2028.

“De manera personal, yo estoy de acuerdo con la propuesta del PRI (…) Lo acompañaríamos en el Senado, es mi posición personal. Sin embargo, tengo que comentarlo con el grupo parlamentario”, declaró.

Se prevé que dicha propuesta del PRI sea discutida en comisiones de la Cámara el 13 de septiembre.

Los grupos parlamentarios del PAN y el PRI en el Senado se pronunciaron en contra de la iniciativa propuesta por la diputada priista Yolanda de la Torre para extender la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028. El PAN incluso amagó con terminar con la coalición Va por México si esta reforma sigue adelante.

Marko Cortés, dirigente del PAN, lanzó un ultimátum al líder priista, Alejandro Moreno, para que retire la iniciativa para poder seguir sosteniendo su alianza.

“Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicar por qué no puede continuar la coalición Va por México ni en lo legislativo ni mucho menos en lo electoral”, dijo.

A su vez, Osorio Chong reiteró que en una reunión previa la mayoría de su grupo parlamentario se pronunció en el mismo sentido que el PAN para rechazar la iniciativa en la Cámara de Diputados.

“Quiero reiterar aquí que no estoy de acuerdo con apoyarla. Yo quiero decirles, empezando por su servidor, que no respaldaré, no votaré a favor de esta iniciativa que está en la Cámara de Diputados”, dijo.

Colectivo feminista, contra la militarización

Antes de comenzar su conferencia de prensa, Monreal fue abordado por integrantes del Colectivo Resistencia Feminista Antimilitarista, encabezado por la académica y activista Denise Dresser. El grupo pidió al senador leer un pronunciamiento en contra de la militarización del país.

En dicho pronunciamiento, leído por la abogada y activista Paola Zavala, las feministas expusieron: “Las Fuerzas Armadas no están formadas con un enfoque de seguridad ciudadana, y sus estrategias militares no reducen la violencia ni han logrado desmantelar las redes del crimen organizado coludidas con el Estado”.

Las feministas aseguraron que la militarización “afecta a la seguridad pública y obstaculiza el acceso a la justicia”, fenómeno que “afecta particularmente a grupos históricamente oprimidos”, especialmente a mujeres empobrecidas y pueblos y comunidades indígenas, por lo que pidieron frenar la iniciativa.

En respuesta, Monreal aseguró que el Senado escuchará a las organizaciones de la sociedad civil y a ciudadanos interesados en el tema.

Al terminar su intervención, las feministas abordaron a Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, a quien le pidieron leer el comunicado contra la reforma a la Guardia Nacional y ser recibidas por ella en su oficina. Hernández afirmó que leería el comunicado y respondería, pero aprovechó para asegurar que “la agenda política de ustedes es muy clara” y rechazó recibirlas en su oficina.