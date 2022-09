Gobierno de México envía condolencias por la muerte de la reina Isabel II

El gobierno mexicano expresó sus condolencias al pueblo del Reino Unido por la muerte de la reina Isabel II, quien falleció a los 96 años en Balmoral.

A través de un mensaje en redes sociales, externo su pésame a familiares y amistades de la jefa de Estado del país británico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó sus condolencias al pueblo del Reino Unido, a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real.

Tanto el canciller Marcelo Ebrard y Josefa González Blanco, embajadora de México en Reino Unido, también enviaron su pésame.

La embajadora calificó a la reina Isabel II como “una mujer profundamente importante y fuente de inspiración para muchos durante tanto tiempo”.

My deepest condolences to the Royal Family and the British people upon the passing of Queen Elizabeth II, a profoundly important woman and source of inspiration for many for so long. pic.twitter.com/heDP336Buc

— Josefa Gonzalez Blanco (she-her) (@josefagbom) September 8, 2022