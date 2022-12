Sexta ola de COVID-19: Salud reporta 19,848 nuevos casos y 107

México está pasando por la sexta ola de COVID-19 y hasta el corte de este 13 de diciembre, la secretaría de Salud reportó 19 mil 848 casos nuevos y 107 muertes por esta enfermedad.

De acuerdo con el reporte técnico de la dependencia, en total, en el país se han confirmado 7 millones 165 mil 257 casos y 330 mil 699 defunciones por COVID-19.

Respecto a los casos activos, aquellos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, se tienen registrados 20 mil 642, con una tasa de incidencia de 15.9 por cada 100 mil habitantes.

Las entidades con más casos activos de COVID-19 son: Quintana Roo, Ciudad de México, Tabasco, Yucatán, Sonora, Chihuahua, Baja California, Campeche, Morelos y Nuevo León.

COVID-19: Medidas sanitarias no cambian

Pese al aumento de contagios, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no se impondrían nuevas medidas sanitarias.

“Las medidas de salud pública no se pueden imponer, porque las medidas de salud pública prácticamente todas lo que requieren es convencimiento de la gente y ese convencimiento surge del conocer la utilidad del que haya una persuasión amable, incluyente, para que las personas cambien una conducta, usen un instrumento, se pongan una vacuna, etcétera”, dijo.

Respecto al uso de cubrebocas, López-Gatell informó que no se va poner ninguna medida de carácter obligatorio “porque existe una probada experiencia científica en la salud pública de que las medidas que se imponen no son útiles, no son efectivas”.

Gráficos Casos y fallecimientos de COVID-19 en México Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Confirmados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud Nuevos casos de COVID-19 en México Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Nuevos casos Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud Defunciones confirmadas por COVID-19 en México Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. defunciones nuevas *No corresponden al día en que ocurrieron, sino al día en que se sumaron al registro total de muertes.



Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud Relación de casos de COVID-19 en México Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Activos Recuperados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud Aumento porcentual diario de casos confirmados Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Aumento de respecto al día anterior Este gráfico muestra la aceleración de la curva epidemiológica desde el 1 de marzo. El primer caso confirmado en el país fue el 27 de febrero del 2020. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud